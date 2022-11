Cristiano Ronaldo o težkem obdobju po smrti dojenčka: Otroci zdaj razumejo

"Gio je prispela domov iz bolnišnice, otroci pa so začeli spraševati, kje je drugi dojenček," je v intervjuju, katerega prvi del je bil na sporedu na TalkTv , pripovedoval Ronaldo. "Po enem tednu sem se odločil, da bova neposredna in iskrena z otroki, zato sva se dogovorila, da jim bova rekla, da je Angel, tako mu je ime, šel v nebesa," je še razkril.

Povedal je še, da o Angelu doma vsak dan govorijo: "Otroci razumejo. Ko se pogovarjamo za mizo, pogosto kdo pove, kaj je tistega dne naredil za Angela, in s prstom pokaže v nebo. To mi je zelo všeč, saj je tako tudi on del našega življenja. Nočem lagati svojim otrokom, raje povem resnico, čeprav je bil to težek proces."

Zvezdnik je v pogovoru spregovoril tudi o tem, kako težko obdobje je za družino: "Piers, to je najverjetneje najtežji trenutek v mojem življenju, odkar mi je umrl oče. Težko je in prestali smo kar nekaj težkih trenutkov, saj ne razumemo, zakaj se je to zgodilo prav nam. "

Kot je še dodal, mu je bilo težko tudi zaradi tega, ker je en otrok preživel, drugi pa ne: "Še nikoli nisem bil srečen in žalosten obenem. Res je težko razložiti." Ronaldo je takrat na družbenih omrežjih zapisal: "Z najglobljo žalostjo moramo sporočiti, da je naš sinček umrl. To je največja bolečina, ki jo lahko občutiš kot eden od staršev. Toda rojstvo naše punčke nam daje moč, da preživimo te težke trenutke. Zahvaljujemo se zdravnikom in medicinskim sestram za vso podporo in strokovno oskrbo. Skrušeni smo in v tem zares težkem času vljudno prosimo, da spoštujete našo zasebnost. Naš fantek je sedaj naš angel. Vedno te bomo imeli radi."

Ronaldo in Rodríguezova imata skupaj tudi 5-letno hčerko Alano Martino, zvezdnik pa ima še 12-letnega sina Cristiana mlajšega in 5-letna dvojčka Evo in Matea.