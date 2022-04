Cristiano Ronaldo objavil prvo fotografijo družine po sinovi smrti

Po tem, ko je nogometašu portugalskih korenin Cristianu Ronaldu umrl eden od dvojčkov, sta njegova partnerica Georgina in hčerka končno prispeli domov. Cristiano je na Instagramu objavil prvo družinsko fotografijo po sinovi smrti. V objavi se je zahvalil za vso izkazano ljubezen in podporo v težkih časih.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Ljubo doma, kdor ga ima. Gio in naša dojenčica sta končno z nami. Vsem bi se vam radi zahvalili za vaše prijazne besede in geste. Vaša podpora nam veliko pomeni in čutili smo vašo ljubezen ter spoštovanje, ki ste ga izkazali naši družini. Zdaj je čas za hvaležnost za življenje, ki smo ga sprejeli na ta svet," je v novi objavi zapisal portugalski nogometaš Cristiano Ronaldo.

37-letnik je na velikonočni ponedeljek na Instagramu sporočil tragično novico. Po tem, ko se je njegova Georgina, noseča z dvojčkoma, odpravila v porodnišnico, da bi rodila hčerko in sina, je sin umrl zaradi zapleta je med porodom. "Z najglobljo žalostjo moramo sporočiti, da je najin sinček umrl. To je največja bolečina, ki jo lahko občutiš kot starš. Toda rojstvo naše punčke nam daje moč, da preživimo te težke trenutke. Zahvaljujemo se zdravnikom in medicinskim sestram za vso podporo in strokovno oskrbo. Skrušeni smo in v tem zares težkem času vljudno prosimo, da spoštujete našo zasebnost. Naš fantek je sedaj naš angel. Vedno te bomo imeli radi," je v ponedeljek zapisal Ronaldo.