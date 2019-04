Cristiano Ronaldo objavil prvo fotografijo s hrvaške obale

Naši južni sosedje so doživeli prijetno presenečenje, ko jih je med svojim krajšim oddihom obiskal Cristiano Ronaldo, eden najboljših nogometašev na svetu in napadalec v trenutnem nogometnem klubu Juventus. 34-letnik je s svojo devet let mlajšo izbranko Georgino Rodriguez in peščico dobrih prijateljev preživel velikonočne praznike v Dubrovniku, enem najbolj turističnih mest na Hrvaškem.