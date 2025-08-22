Svetli način
Cristiano Ronaldo opazil preobrazbo hrvaške vizažistke

Zagreb, 22. 08. 2025 16.33 | Posodobljeno pred 1 uro

A. P.
Hrvaška vizažistka Marina Mamić, znana po svojih preobrazbah v znane osebnosti, je s svojo zadnjo stvaritvijo pritegnila celo pozornost Cristiana Ronalda. S pomočjo ličil se je preobrazila v nogometnega asa, ki njene kreativnosti ni spregledal.

Preobrazba Marine Mamić
Preobrazba Marine Mamić FOTO: Instagram - Marina Mamić

Tudi najbolj neverjetne želje se včasih uresničijo. Hrvaška mojstrica ličenja Marina Mamić, ki jo sledilci na Instagramu poznajo predvsem po njenih preobrazbah v znane osebnosti, kot so Severina, Luka Modrić, princesa Diana in celo Michael Jackson, je s svojo zadnjo stvaritvijo pritegnila pozornost samega Cristiana Ronalda.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Nikoli si nisem mislila, da bo moj video prišel do njegovega profila. To so sanje," je navdušeno zapisala Marina, potem ko je opazila, da je Ronaldo na Instagramu videl njeno zgodbo. "Ko sem med ogledi videla CR7, mi je krvni tlak skočil na 200," je še dodala vplivnica. Viralen posnetek njene preobrazbe v slavnega nogometaša si na TikToku ogledalo že več kot 5 milijonov uporabnikov.

Marina Mamić se pogosto preobrazi v slavne osebnosti.
Marina Mamić se pogosto preobrazi v slavne osebnosti. FOTO: Instagram - Marina Mamić

"Ne sprašujte me, kako dolgo sem si po tej transformaciji prala lase," je še v smehu dodala vizažistka, ki že načrtuje nove preobrazbe.

