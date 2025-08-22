Cristiano Ronaldo opazil preobrazbo hrvaške vizažistke

Tudi najbolj neverjetne želje se včasih uresničijo. Hrvaška mojstrica ličenja Marina Mamić, ki jo sledilci na Instagramu poznajo predvsem po njenih preobrazbah v znane osebnosti, kot so Severina, Luka Modrić, princesa Diana in celo Michael Jackson, je s svojo zadnjo stvaritvijo pritegnila pozornost samega Cristiana Ronalda.
"Nikoli si nisem mislila, da bo moj video prišel do njegovega profila. To so sanje," je navdušeno zapisala Marina, potem ko je opazila, da je Ronaldo na Instagramu videl njeno zgodbo. "Ko sem med ogledi videla CR7, mi je krvni tlak skočil na 200," je še dodala vplivnica. Viralen posnetek njene preobrazbe v slavnega nogometaša si na TikToku ogledalo že več kot 5 milijonov uporabnikov.
"Ne sprašujte me, kako dolgo sem si po tej transformaciji prala lase," je še v smehu dodala vizažistka, ki že načrtuje nove preobrazbe.
