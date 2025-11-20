Cristiano Ronaldo po obisku pri Donaldu Trumpu: Hvala za toplo dobrodošlico

Ameriški predsednik Donald Trump je v Beli hiši gostil največja svetovna imena iz politike, gospodarstva in tudi športa. Mednje sodi nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo, ki je na večerjo k prvemu ameriškemu paru prišel v družbi zaročenke Georgine Rodriguez, na družbenem omrežju pa je pozneje objavil zahvalo zakoncema Trump.

Cristiano Ronaldo z zaročenko sta bila med izbranci, ki so prejeli vabilo na večerjo v Belo hišo, na kateri je ameriški predsednik Donald Trump gostil največja imena svetovne politike, gospodarstva, tehnološke veljake in druge pomembneže. 40-letnik se je prvemu ameriškemu paru javno zahvalil na družbenem omrežju, kjer je s svojimi sledilci delil fotografije, na katerih sta z Georgino v Trumpovi družbi.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Hvala, gospod predsednik, za vabilo in topel sprejem, ki sta ga s prvo damo priredila zame in za mojo bodočo ženo Georgino Rodriguez. Vsak od nas lahko da nekaj pomembnega, sam pa sem pripravljen izpolniti svoj del in navdihovati mlade generacije, da bodo gradile prihodnost, ki jo opredeljujejo pogum, odgovornost in trajni mir," je ob fotografijah, na katerih sta nogometaš in njegova zaročenka v družbi ameriškega predsednika, zapisal Cristiano.