Cristiano Ronaldo po obisku pri Donaldu Trumpu: Hvala za toplo dobrodošlico

Cristiano Ronaldo z zaročenko sta bila med izbranci, ki so prejeli vabilo na večerjo v Belo hišo, na kateri je ameriški predsednik Donald Trump gostil največja imena svetovne politike, gospodarstva, tehnološke veljake in druge pomembneže. 40-letnik se je prvemu ameriškemu paru javno zahvalil na družbenem omrežju, kjer je s svojimi sledilci delil fotografije, na katerih sta z Georgino v Trumpovi družbi.
"Hvala, gospod predsednik, za vabilo in topel sprejem, ki sta ga s prvo damo priredila zame in za mojo bodočo ženo Georgino Rodriguez. Vsak od nas lahko da nekaj pomembnega, sam pa sem pripravljen izpolniti svoj del in navdihovati mlade generacije, da bodo gradile prihodnost, ki jo opredeljujejo pogum, odgovornost in trajni mir," je ob fotografijah, na katerih sta nogometaš in njegova zaročenka v družbi ameriškega predsednika, zapisal Cristiano.
Trojica se je objektivom nastavila tudi v Ovalni pisarni, kjer sta nogometni zvezdnik in vplivnica pozirala ob sedečem ameriškem predsedniku, pozneje pa sta si Cristiano in Trump segla tudi v roke. Vsi trije so se nato skupaj sprehodili po zunanjem dvorišču.
