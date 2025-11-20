Svetli način
Tuja scena

Cristiano Ronaldo po obisku pri Donaldu Trumpu: Hvala za toplo dobrodošlico

Washington, 20. 11. 2025 09.55 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
15

Ameriški predsednik Donald Trump je v Beli hiši gostil največja svetovna imena iz politike, gospodarstva in tudi športa. Mednje sodi nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo, ki je na večerjo k prvemu ameriškemu paru prišel v družbi zaročenke Georgine Rodriguez, na družbenem omrežju pa je pozneje objavil zahvalo zakoncema Trump.

Cristiano Ronaldo z zaročenko sta bila med izbranci, ki so prejeli vabilo na večerjo v Belo hišo, na kateri je ameriški predsednik Donald Trump gostil največja imena svetovne politike, gospodarstva, tehnološke veljake in druge pomembneže. 40-letnik se je prvemu ameriškemu paru javno zahvalil na družbenem omrežju, kjer je s svojimi sledilci delil fotografije, na katerih sta z Georgino v Trumpovi družbi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Hvala, gospod predsednik, za vabilo in topel sprejem, ki sta ga s prvo damo priredila zame in za mojo bodočo ženo Georgino Rodriguez. Vsak od nas lahko da nekaj pomembnega, sam pa sem pripravljen izpolniti svoj del in navdihovati mlade generacije, da bodo gradile prihodnost, ki jo opredeljujejo pogum, odgovornost in trajni mir," je ob fotografijah, na katerih sta nogometaš in njegova zaročenka v družbi ameriškega predsednika, zapisal Cristiano.

Preberi še Selfie, vreden več milijard

Trojica se je objektivom nastavila tudi v Ovalni pisarni, kjer sta nogometni zvezdnik in vplivnica pozirala ob sedečem ameriškem predsedniku, pozneje pa sta si Cristiano in Trump segla tudi v roke. Vsi trije so se nato skupaj sprehodili po zunanjem dvorišču.

KOMENTARJI (15)

Janez23
20. 11. 2025 11.22
Trumpu pride najbogatejša in najbolj vplivna svetovna elita na obisk, Golobu pa še na poroko zgolj propadli levi tajkuni in ženske sumljivega porekla.
ODGOVORI
0 0
SloButale
20. 11. 2025 11.01
+3
Cirkus oranžnega. Primitivizem in napuh.
ODGOVORI
4 1
juventina10
20. 11. 2025 10.46
+6
pravzaprav,mir,ali je na tem planetu sploh kdaj obstajal mir,stanje brez vojne.mislim da nikoli,vedno je nekje kako žarišče vojne,če nič drugega med takimi in drugačnimi skupinami.
ODGOVORI
6 0
Blue Dream
20. 11. 2025 10.50
+5
res je vendar tega ne smemo nikoli sprejeti kot del naše človeške folklore. delati moramo na tem da tega ne bo več. včasih smo tudi čarovnice zažigali ali pa žrtvovali ljudi bogovom
ODGOVORI
5 0
Blue Dream
20. 11. 2025 10.52
+1
namreč ravno tako razmišljanje kot si ga napisal sem že večkrat slišal od zagovornikov zveze NATO
ODGOVORI
1 0
Blue Dream
20. 11. 2025 10.36
-1
Dobr da ni Georgine grebnu za pu...
ODGOVORI
2 3
brainiac007
20. 11. 2025 10.32
+1
Lahko mi dajo miljonček pa se ne slikam s tem pajacom
ODGOVORI
5 4
Blue Dream
20. 11. 2025 10.38
+2
če je to res si car
ODGOVORI
3 1
20. 11. 2025 10.40
+0
Še zastonj bi se, če bi bila možnost....
ODGOVORI
4 4
Influencer
20. 11. 2025 11.01
+1
joj donald se pa zdej sekira ko je prebral tvoj komentar
ODGOVORI
1 0
Webdoggs
20. 11. 2025 10.31
+2
Zgleda bo kandidiral za predsednika Portugalske
ODGOVORI
2 0
galeon
20. 11. 2025 10.30
+2
Naj še pove, koliko bo moral donirat, da se je lahko slikal v tej pisarni.
ODGOVORI
4 2
M_teoretik
20. 11. 2025 10.27
-2
Krepko jim mora plačat, da pride kakšen od zvezdnikov!?
ODGOVORI
2 4
golobnadob
20. 11. 2025 10.26
+0
Še nič pljuvanja?
ODGOVORI
2 2
gullit
20. 11. 2025 10.52
+1
Nobenega še ni pljunil ja, čudno. Niti mikrofona ali mobitela ni otroku razbil.
ODGOVORI
1 0
