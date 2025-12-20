Naslovnica
Cristiano Ronaldo pokazal izklesano telo

Dubaj, 20. 12. 2025 13.20

Avtor:
K.Z.
Cristiano Ronaldo

Nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo je na družbenem omrežju objavil novo fotografijo, na njej pa nosi zgolj boksarice in natikače. 40-letnik je s svojo izklesano postavo navdušil sledilce, mnogi pa so se med komentarji spraševali, ali je Portugalec sploh človek?

Cristiano Ronaldo je znova razgrel družbena omrežja. Nogometaš je na družbenem omrežju delil fotografijo, na kateri je pokazal svoje izklesano telo, ob njej pa dodal pripis: "Po savni." 40-letnik je poziral sredi telovadnice z rokama uprtima ob boke in resnim izrazom na obrazu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Legenda!" je med komentarji zapisal nek oboževalec, nogometaš prostega sloga Andrew Henderson pa je dodal: "To ni človeško! Ta človek kljubuje vsemu, kar je mogoče!" Čeprav je bila velika večina navdušena nad fotografijo, pa so se oglasili tudi tisti bolj malenkostni, neka sledilka je tako opazila: "Ne, prosim ne! Njegova obutev uniči vse!"

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

To ni bilo prvič, da je Ronaldo objavil fotografijo, na kateri razkazuje svoje telo. Nogometaš je ponosen na to, da se lahko pri 40 letih pohvali s tem, da ga mnogi primerjajo z grškimi bogovi, sam pa je že večkrat priznal, da je za popolno postavo potrebno veliko discipline, treninga in zdravega življenjskega sloga.

Manekenka Gisele Bündchen skrivaj pred oltar s trenerjem jiu-jitsa

Cristiano Ronaldo po obisku pri Donaldu Trumpu: Hvala za toplo dobrodošlico

Selfie, vreden več milijard

Ronaldo kmalu na obisk v Belo hišo

Cristiano Ronaldo o smrti sina: Z Georgino naju je to zbližalo

Luka40
20. 12. 2025 13.44
Pohvalno. Če bi vedeli koliko napora je potrebno, da prideš do takšnega telesa bi cenili ta trud. Da ne menjam pri teh letih. Nisem njegov fen, ker mi nogomet ni blizu ampak vem pa kaj je potrebno za tako telo!
First Last
20. 12. 2025 13.47
Do taksnega telesa ha. Poudarek na kar si rekel. taksnega. Clovek je izrazito vizuelno bitje, in izrazito se identificira
Anion6anion
20. 12. 2025 13.40
Takšno anoreksijo je potrebno zdraviti pod zdravniškim nadzorom
Anion6anion
20. 12. 2025 13.40
Ti ni izklesano telo. To je tipičen primer anireksije
MasteRbee
20. 12. 2025 13.39
Naj se kar slika. Slike bodo ostale.
Ice_Cat
20. 12. 2025 13.33
Bogi je......mentalno!
N0EL
20. 12. 2025 13.29
Bolj je star, bolj je grd. Drugače pa s steroidi je vse mogoče...
bibaleze
