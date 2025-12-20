Cristiano Ronaldo pokazal izklesano telo

Cristiano Ronaldo je znova razgrel družbena omrežja. Nogometaš je na družbenem omrežju delil fotografijo, na kateri je pokazal svoje izklesano telo, ob njej pa dodal pripis: "Po savni." 40-letnik je poziral sredi telovadnice z rokama uprtima ob boke in resnim izrazom na obrazu.

"Legenda!" je med komentarji zapisal nek oboževalec, nogometaš prostega sloga Andrew Henderson pa je dodal: "To ni človeško! Ta človek kljubuje vsemu, kar je mogoče!" Čeprav je bila velika večina navdušena nad fotografijo, pa so se oglasili tudi tisti bolj malenkostni, neka sledilka je tako opazila: "Ne, prosim ne! Njegova obutev uniči vse!"

