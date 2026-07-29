Cristiano Ronaldo vstopa v televizijski svet

Cristiano Ronaldo od nekdaj velja za enega bolj podjetnih nogometašev in čeprav trenutno še aktivno igra za reprezentanco in svoj arabski klub, se bo enkrat moral posloviti od zelenic. Zato se zvezdnik očitno že zdaj pripravlja na to, da bo imel tudi takrat dovolj dela in zaslužka.

Cristiano Ronaldo je od nekdaj veljal za izjemno podjetnega. FOTO: Profimedia

Pred kratkim se je namreč podal v nov svet, v svet televizije. Skupaj z režiserjem Matthewom Vaughnom pripravlja dramsko serijo z naslovom Day 1s. Gre za njun prvi projekt v sklopu skupnega podjetja URMarv, ki je nastalo s ciljem združevanja kreativnih moči vrhunske kinematografije in športnega vpliva.

Serija bo raziskovala kompleksne odnose v svetu nogometa, snemanje pa se je že začelo na lokacijah v severozahodnem Londonu, natančneje na stadionu nogometnega kluba Barnet FC. Produkcijska ekipa je tudi potrdila, da bo nogometaš pri seriji aktivno sodeloval, kar potrjuje njegovo ambicijo po udejstvovanju v filmski industriji po zaključku profesionalne športne poti.

Damian Lewis bo prevzel glavno vlogo v seriji. FOTO: Profimedia

Glavno igralsko breme serije Day 1s nosi britanski zvezdnik Damian Lewis, ki upodablja agenta Stanleyja Daltona. V seriji se kot igralca pojavljata tudi nekdanji zvezdnik Arsenala Thierry Henry in portugalski kapetan. Igralsko ekipo dopolnjujejo še britanski glasbenik David Orobosa Omoregie, bolj znan kot Dave, ter obetavna igralka Carlotta Banat. K avtentičnosti zgodbe bo pripomogel Darren Dein, nogometni agent z dolgoletnimi izkušnjami. To bo scenariju dalo nujno potrebno kredibilnost pri prikazu zakulisnih pogajanj v profesionalnem športu, zato je Dein tudi konceptualni vodja projekta.