Cristiano Ronaldo z družino v Savdsko Arabijo z zasebnim letalom

Cristiano Ronaldo se je z družino preselil v Savdsko Arabijo, saj je tam podpisal pogodbo s klubom Al Nasr FC. Na pot so se odpravili z zasebnim letalom, v kakšnem razkošju so uživali, pa je z objavo fotografij na svojem Instagramu razkrila kar nogometaševa žena Georgina Rodriguez .

Iz serije fotografij, ki jih je Georgina objavila, je razvidno, da je letalo nudilo luksuz, ki si ga običajni smrtniki težko zamislijo. Kar med dolgo potjo so si namreč družinski člani lahko odpočili na veliki razkošni postelji. Nogometaševa žena se je za pot oblekla v povsem preprosto opravo, močno pa je izstopala njena diamantna ogrlica. Črno majico in hlače je dopolnila s temnim krznenim plaščem, belimi supergami in belim zimskim klobukom.