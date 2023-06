Cristiano Ronaldo z Georgino in otroki uživa na luksuzni jahti na Sardiniji

Čeprav so bile v zadnjem času govorice, da se Cristiano Ronaldo in Georgina ne razumeta več tako, kot sta se, in je bilo vedno več ugibanj o njunem razhodu, pa, kot kaže, to vseeno ne drži. Zvezdniški par skupaj z otroki uživa na luksuzni jahti na Sardiniji, kjer so jih v objektive že ujeli fotografi, nekaj utrinkov pa je na družbenih omrežjih delil tudi nogometaš.