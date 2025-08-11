Cristiano Ronaldo z velikim prstanom zaprosil Georgino Rodriguez

Cristiano Ronaldo in Georgina Rodriguez sta zaročena. Zvezdnica je na Instagramu namreč delila fotografijo prstana z velikim kristalom. "Da, želim! V tem in v vseh mojih življenjih," je zapisala v opisu.

Rodriguez je sicer govorice o zaroki sprožila že aprila, ko je objavila fotografijo drugega prstana na njeni roki.

Cristiano je v preteklosti sicer spregovoril o tem, zakaj se z Georgino še nista poročila. "Vedno ji pravim: 'Ko bova čutila tisto iskrico.' Kot vse v najinih življenjih. In ona ve, o čem govorim. Lahko bo čez leto, lahko čez pol leta, lahko pa čez mesec dni. 1000-odstotno sem prepričan, da se bo to zgodilo," je dejal lanskega decembra.

Par se je sicer spoznal in začel zvezo leta 2017. Cristiano ima pet otrok, dva - Alano in Bello - skupaj z Georgino.