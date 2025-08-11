Svetli način
Cristiano Ronaldo z velikim prstanom zaprosil Georgino Rodriguez

Rijad, 11. 08. 2025 20.31 | Posodobljeno pred 1 uro

R. M.
7

Nogometaš Cristiano Ronaldo je za roko zaprosil dolgoletno partnerico Georgino Rodriguez, s katero imata skupaj tudi dva otroka. Njegova partnerica je novico potrdila z objavo fotografije prstana z velikim kristalom.

Cristiano Ronaldo in Georgina Rodriguez sta zaročena. Zvezdnica je na Instagramu namreč delila fotografijo prstana z velikim kristalom. "Da, želim! V tem in v vseh mojih življenjih," je zapisala v opisu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Rodriguez je sicer govorice o zaroki sprožila že aprila, ko je objavila fotografijo drugega prstana na njeni roki.

Cristiano je v preteklosti sicer spregovoril o tem, zakaj se z Georgino še nista poročila. "Vedno ji pravim: 'Ko bova čutila tisto iskrico.' Kot vse v najinih življenjih. In ona ve, o čem govorim. Lahko bo čez leto, lahko čez pol leta, lahko pa čez mesec dni. 1000-odstotno sem prepričan, da se bo to zgodilo," je dejal lanskega decembra.

Par se je sicer spoznal in začel zvezo leta 2017. Cristiano ima pet otrok, dva - Alano in Bello - skupaj z Georgino.

georgina rodriguez zaroka cristiano ronaldo
KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Komentator aligator
11. 08. 2025 21.54
Zvezdnica se utrjuje med bogataši.
ODGOVORI
0 0
Slovenec1973
11. 08. 2025 21.39
+0
sluz miljone ona delala v trgovini pa jo je mogu prosit ce bi bla z njim
ODGOVORI
1 1
Mici973
11. 08. 2025 21.36
+0
Nepomembno...
ODGOVORI
1 1
Uporabnik1921539
11. 08. 2025 20.55
+7
a da ji je dal prstan s kristalom?Se mi zdite vedno bolj neumni s takimi prevodi
ODGOVORI
7 0
Volja
11. 08. 2025 20.55
+3
Lepo. Se je opogumil.
ODGOVORI
4 1
Yon Dan
11. 08. 2025 20.50
+1
Praktično edini ki ni tetoviran. Vsaka čast. Brezglava omejena mularija se pa trtovira kjer se more.
ODGOVORI
5 4
Janez Novak 13
11. 08. 2025 20.48
+8
Veliko dečv vidim s takimi nohti. Hitreje pišejo po telefonu od sodnega zapisnikarja. To je pa tudi vse.
ODGOVORI
10 2
