Tuja scena

Cristiano Ronaldo zaročenki podaril luksuzni vili

Rijad, 09. 01. 2026 08.43 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
E.M. STA
Cristiano Ronaldo in Georgina Rodriguez

Portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo je zaročenki Georgini Rodriguez podaril dragoceno božično darilo. Nogometaš je v Savdski Arabiji, kjer igra za tamkajšnjega prvoligaša Al Nasr, kupil dve luksuzni vili, vredni približno 10 milijonov evrov. Nepremičnini sta na izjemno ekskluzivnem otoškem letovišču Nujuma ob Rdečem morju.

Gre za sila prestižno letovišče, ki je na sipinah, obkroženo s turkiznim morjem, v sklopu katerega je le 19 zasebnih rezidenc. Dostopno je le po morju ali zraku in ponuja od zvedavih oči in fotografskih kamer oddaljeno in zaščiteno zatočišče za premožne posameznike, poroča spletna stran o življenjskem slogu slavnih Revista Semana.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po številnih poročilih je par nepremičnini kupil skupaj. Vendar pa na spletni strani trdijo, da jih je 40-letni nogometaš in milijarder kupil posebej kot božično darilo za mater svojih otrok.

V začetku leta 2026 je nepremičninski portfelj Georgine Rodriguez impresiven in obsega nepremičnine, pridobljene predvsem z njenim bodočim možem, pa tudi njene lastne, javno razkrite poslovne podvige. Njene skupne naložbe s CR7 vključujejo rezidenco za upokojence v Cascaisu na Portugalskem (34,6 milijona evrov), stanovanje v Lizboni (6,7 milijona evrov) in več nepremičnin v Madridu, na Madeiri in v Torinu.

Cristiano Ronaldo in Georgina Rodríguez
Cristiano Ronaldo in Georgina Rodríguez
FOTO: Profimedia

Cristiano Ronaldo je prvi nogometaš milijarder, čigar neto premoženje presega 1,4 milijarde dolarjev oziroma 1,2 milijarde evrov (po podatkih Bloomberga, od oktobra 2025), zahvaljujoč rekordnim plačam (zlasti v savdskoarabskem klubu Al Nasr), donosnim pogodbam, med drugim z opremljevalcem in proizvajalcem športne opreme Nike, in rastočemu poslovnemu imperiju.

Portugalski nogometaš ima pet otrok. Njegova partnerica ni biološka mati vseh otrok, ampak jih vzgaja s svojim bodočim možem. Po poročanju medijev in Ronaldovih lastnih izjavah se z zaročenko nameravata poročiti letos, takoj po svetovnem prvenstvu. Slovesnost naj bi potekala na njegovi rodni Madeiri. Par je zaročen od avgusta 2025.

Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez darilo vila

Igralca Ali Wong in Bill Hader sta se razšla

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vojko Kos
09. 01. 2026 09.43
No, moški, naj bo za vzgled! 🤣🤣🤣
Odgovori
0 0
Amor Fati
09. 01. 2026 09.00
Če tvoja ljubezen potrebuje resnični navdih, samo preveri kakšno ljubezen si delita Dax Sheppard in Kristen Bell. Za moje pojme daleč najlepši in hkrati najbolj trčeni ljubezenski par. Z mojo upava, da ne bosta nikoli šla narazen.
Odgovori
+1
1 0
