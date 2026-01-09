Cristiano Ronaldo zaročenki podaril luksuzni vili

Gre za sila prestižno letovišče, ki je na sipinah, obkroženo s turkiznim morjem, v sklopu katerega je le 19 zasebnih rezidenc. Dostopno je le po morju ali zraku in ponuja od zvedavih oči in fotografskih kamer oddaljeno in zaščiteno zatočišče za premožne posameznike, poroča spletna stran o življenjskem slogu slavnih Revista Semana .

Po številnih poročilih je par nepremičnini kupil skupaj. Vendar pa na spletni strani trdijo, da jih je 40-letni nogometaš in milijarder kupil posebej kot božično darilo za mater svojih otrok.

V začetku leta 2026 je nepremičninski portfelj Georgine Rodriguez impresiven in obsega nepremičnine, pridobljene predvsem z njenim bodočim možem, pa tudi njene lastne, javno razkrite poslovne podvige. Njene skupne naložbe s CR7 vključujejo rezidenco za upokojence v Cascaisu na Portugalskem (34,6 milijona evrov), stanovanje v Lizboni (6,7 milijona evrov) in več nepremičnin v Madridu, na Madeiri in v Torinu.