Cristianu Ronaldu na družbenih omrežjih sledi milijarda ljudi

"Milijarda sledilcev! To je več kot le številka – je dokaz naše skupne strasti, zagnanosti in ljubezni do igre, ki seže še dlje. Od ulic Madeire do največjih odrov na svetu, vedno sem igral za svojo družino in za vas, sedaj pa nas skupaj stoji že milijarda. Z menoj ste bili na vsakem koraku, ob vzponih in padcih. To potovanje je naše potovanje, skupaj pa smo pokazali, da ni meja pri tem, kar lahko dosežemo," je zapisal zvezdnik, ki je dodal še: "Hvala, da verjamete vame, za vašo podporo in da ste del mojega življenja. Najboljše šele prihaja, zato se bomo še naprej gnali, zmagovali in skupaj pisali zgodovino!"