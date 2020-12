Christina Milian noseča samo 10 mesecev po porodu drugega otroka

Christina Milian je presenetila vse svoje sledilce in oboževalce, saj je v zadnji objavi razkrila, da s partnerjem Mattom Pokoro spet pričakujeta otroka. Za pevko bo to tretji otrok, za glasbenika francoskih korenin pa drugi. Pevka je sicer mamica še desetletni deklici Violet, ki jo ima z nekdanjim možemThe-Dreamom.

Igralka in pevka je veselo novico delila na svojem profilu na Instagramu, kjer je objavila nekaj fotografij, ki razkrivajo nosečniški trebušček. Na prvi fotografiji, ki prikazuje Christino in Matta ob sončnem zahodu, Matt na kolenih poljublja trebušček, v katerem je njegov drugi otrok. Na drugi fotografiji pa ima mali Isaiah rokico na maminem trebuščku.

"Jaz in ti + trije svetovi,"je zapisala pevka pod objavo in dopisala: "Isaiahje že zaščitniški veliki brat."

Christina in Matt sta prvega otroka dobila 20. januarja, tik pred začetkom svetovne pandemije. "In začelo se je," je ob prvi fotografiji zdaj 10-mesečnega sina zapisala zvezdnica in ob tej objavi tudi razkrila otrokovo ime. "Preprosto popolno. Svet je tvoj, sin moj. Z ljubeznijo, mamica in očka."

Tudi Matt je delil podobno fotografijo, sporočilo pa je zapisal v maternem jeziku, v francoščini: "Nekoč je nekje živel Isaiah, rojen 20. januarja 2020. Zdaj je na tebi, da zapišeš svojo zgodbo. Dobrodošel, sin moj."