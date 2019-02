Črn humor zvezdnika: Glavo vtaknil v pečico

Najprej se je pošalil iz dejstva, da Akademija filmskih umetnosti in znanosti ni izbrala novega voditelja, tako je letošnja slovesnost minila brez njega. "Navdušen, da bom vodil letošnje oskarje ... Neverjetno, da sem se lahko spravil v smoking Kevina Harta ," je zapisal. Hart se je namreč odločil, da podelitve ne bo vodil zaradi protestov, ki so jih izzvali njegovi starejši homofobni zapisi na Twitterju .

Nekdanji otroški filmski zvezdnik je kasneje v šali zapisal, da se je Akademija odločila, da tudi on ne bo vodil te prestižne prireditve. In kaj je počel doma? Stiskal si je mozolje, božal svojo mačko, se igral z lego kockami, si privoščil kopel ...

Nato pa so njegova sporočila zavila v bolj cinično smer, kajti ob fotografiji, kjer ima glavo v pečici, je zapisal #SylviaPlath – Sylvia Plath je bila ameriška pesnica in pisateljica, ki je zaslovela s svojim avtobiografskim romanom Stekleni zvon. Storila je samomor, in sicer tako, da je vtaknila glavo v plinsko pečico in se zadušila z ogljikovim oksidom.