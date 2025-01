Črno-bela eleganca: Melania Trump objavila uradni portret

Ameriški predsedniki in prve dame ob nastopu položaja tradicionalno že od časov Georgea Washingtona objavijo svoje uradne portrete, ki so bili sprva oljne slike, v sodobnem času pa so to fotografije. To je sedaj storila tudi prva dama slovenskih korenin Melania Trump, ki je na spletu objavila črno-belo fotografijo, ki jo je posnela belgijska fotografinja Regine Mahaux, dolgoletna sodelavka družine Trump.