Črno-bele fotografije zvezdnic z močnim sporočilom

Nežnejši spol zabavne industrije se je na družbenih omrežjih povezal v skupnem izzivu, v katerem si ženske izkazujejo medsebojno podporo. Jennifer Aniston, Cindy Crawford, Kerry Washington, Reese Whiterspoon, Eva Longoria, Jessica Alba, Hilary Duff, Miranda Kerr, Jennifer Garner, Khloe Kardashian, Jennifer LopezinLindsey Vonn, so le nekatere, ki so svoj Instagram profil obogatile s črno-belo fotografijo in ključnikom ''#womensupportingwomen'' (v prevodu ženske, ki podpirajo ženske).