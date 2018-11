Črno-beli poljub zaljubljenega Bieberja in Hailey

Čeprav je od porokeJustina Bieberja in Hailey Baldwin minilo že dva meseca, pa sta, kot je videti, še vedno na medenih tednih. Glasbenik in manekenka sta namreč nerazdružljiva, kar je razvidno tudi iz njunih zadnjih fotografij, ki sta ju delila s svojimi oboževalci na Instagramu.

21-letna manekenka je objavila dve črno-beli fotografiji. Na prvi jo na plaži objema njen srčni izbranec Bieber, na drugi pa se poljubljata. Pod njiju je kratko zapisala: ''Moja ljubezen.''

24-letni Justin in 21-letna Hailey sta se do oltarja sprehodila septembra, s tem dejanjem pa presenetil mnoge, ki so še vedno verjeli, da sta si Justin in Selena Gomez usojena.