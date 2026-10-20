Vremenska napoved, ki jo gledajo tudi tisti, ki jih vreme ne zanima

Vreme je sila pomembno – bomo potrebovali dežnik ali ne, v Črni gori pa zadnje mesece tudi, kdo ga napoveduje. V studiu črnogorske radiotelevizije RTCG namreč pozornost vremenski napovedi krade novinarka in manekenka Ksenija Popović. Na družbenih omrežjih so se že razširili posnetki njenega vodenja, pod objavami pa komentarji navdušenih gledalcev. "Želim ji stalno zaposlitev," je le eden izmed mnogih.

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Pod objavo je tudi zapis: "V zadnjem času me je začela zanimati tudi vremenska napoved," se je pošalil spletni uporabnik. Ni edini, večina priznava, da spremljajo vreme predvsem zaradi Ksenije. Mlada Črnogorka pa ni le televizijski obraz in ustvarjalka vsebin z ogromno sledilci. Pred njo je tudi nov izziv, saj bo svojo državo zastopala na svetovnem izboru lepote Miss Earth, ki bo 12. decembra na Filipinih.

Ksenija Popović vremenarka. FOTO: Instagram