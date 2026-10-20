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Vremenska napoved, ki jo gledajo tudi tisti, ki jih vreme ne zanima

Črna gora, 20. 10. 2026 11.30 pred 53 minutami 1 min branja 3

Avtor:
A. J.
Ksenija Popović

Voditeljica črnogorske radiotelevizije RTCG Ksenija Popović iz Podgorice je pritegnila pozornost gledalcev. Družbena omrežja so preplavili posnetki iz studia – pozornost pa je namesto vremenske prognoze ukradla njena privlačnost. Številni uporabniki družbenih omrežij priznavajo, da vremensko napoved spremljajo predvsem zaradi nje.

Vreme je sila pomembno – bomo potrebovali dežnik ali ne, v Črni gori pa zadnje mesece tudi, kdo ga napoveduje. V studiu črnogorske radiotelevizije RTCG namreč pozornost vremenski napovedi krade novinarka in manekenka Ksenija Popović.

Na družbenih omrežjih so se že razširili posnetki njenega vodenja, pod objavami pa komentarji navdušenih gledalcev. "Želim ji stalno zaposlitev," je le eden izmed mnogih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pod objavo je tudi zapis: "V zadnjem času me je začela zanimati tudi vremenska napoved," se je pošalil spletni uporabnik. Ni edini, večina priznava, da spremljajo vreme predvsem zaradi Ksenije.

Mlada Črnogorka pa ni le televizijski obraz in ustvarjalka vsebin z ogromno sledilci. Pred njo je tudi nov izziv, saj bo svojo državo zastopala na svetovnem izboru lepote Miss Earth, ki bo 12. decembra na Filipinih.

Ksenija Popović vremenarka.
Ksenija Popović vremenarka.
FOTO: Instagram

V svet mode je Ksenija vstopila precej spontano. Leta 2018 je zmagala na črnogorskem izboru Elite Model Look in si tako zagotovila mesto na svetovnem finalu na Tenerifu, kjer je bila edina predstavnica svoje države. S tem se je začela njena pot v manekenskem svetu, v katerem si je postopoma nabirala izkušnje in odpirala vrata novim priložnostim.

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Ksenija Popović Črna gora vreme voditeljica

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