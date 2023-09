Cruz Beckham mami Victorii poklonil tetovažo v spomin na Spice Girls

Tako kot njegov oče David Beckham , njegova mama Victoria Beckham in oba njegova starejša brata, Brooklyn in Romeo , je tudi Cruz ljubitelj tetovaž. Pri svojih komaj dopolnjenih 18. letih jih ima na telesu že kar nekaj, svojo zadnjo pa je posvetil prav posebni osebi v njegovem življenju: mami Victorii.

Novico o Cruzovi novi tetovaži, ki se je za razliko od ostalih družinskih članov bolj kot športu ali manekenstvu posvetil glasbi, je na Instagramu delil kar njegov tetovator. Pablo, ki je pred tem poskrbel tudi za tetovaže Cruzovega starejšega brata, 24-letnega Brooklyna, in slavnega pevca Liama Payna, nekdanjega člana skupine One Direction, je objavil fotografijo mladeničeve nove telesne poslikave in video utrinek iz časa nastajanja tetovaže. Ob tem je pripisal, da vsi razumemo, zakaj se je 18-letnik odločil za takšno poslikavo, in se mu zahvalil za zaupanje, da je pri njem v Londonu svojemu telesu dodal novo.