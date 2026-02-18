Cruz Beckham razkošno praznoval 21. rojstni dan, brata ni povabil

Družina Beckham se je minuli vikend zbrala, da bi skupaj proslavila 21. rojstni dan Cruza Beckhama, enega izmed sinov Davida in Victorie Beckham. Slavljenec je upihnil svečke na veliki zabavi v prestižni restavraciji sredi londonske četrti Mayfair. Dogodek so zaznamovala luksuzna darila, znani obrazi in glasba, v oči pa je poleg tega ponovno bodla odsotnost najstarejšega sina.

Ni namreč presenečenje, da na skupinski fotografiji ni bilo Brooklyna, najstarejšega sina zvezdniškega para Beckham in njegove žene Nicole Peltz. Cruzovo rojstnodnevno slavje je namreč sledilo družinski drami, ki jo je s svojimi obtožbami zanetil 26-letni Brooklyn. Od takrat odtujeni sin in preostanek družine na videz kar "tekmujejo" z objavami na družbenih omrežjih, iz katerih puhti sreča - kdo se ima bolje?