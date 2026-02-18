Naslovnica
Tuja scena

Cruz Beckham razkošno praznoval 21. rojstni dan, brata ni povabil

London, 18. 02. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A. J.
Cruz Beckham in Jackie Apostel.

Cruz Beckham je v krogu družine in prijateljev zgodaj proslavil svoj rojstni dan s tematsko zabavo v stilu Beatlov - 21 let bo dopolnil v petek. Medtem ko so se Victoria, David in mlajši otroci udeležili praznovanja, najstarejši sin Brooklyn ni bil povabljen, kar nadaljuje družinsko napetost.

Družina Beckham se je minuli vikend zbrala, da bi skupaj proslavila 21. rojstni dan Cruza Beckhama, enega izmed sinov Davida in Victorie Beckham. Slavljenec je upihnil svečke na veliki zabavi v prestižni restavraciji sredi londonske četrti Mayfair. Dogodek so zaznamovala luksuzna darila, znani obrazi in glasba, v oči pa je poleg tega ponovno bodla odsotnost najstarejšega sina.

Ni namreč presenečenje, da na skupinski fotografiji ni bilo Brooklyna, najstarejšega sina zvezdniškega para Beckham in njegove žene Nicole Peltz. Cruzovo rojstnodnevno slavje je namreč sledilo družinski drami, ki jo je s svojimi obtožbami zanetil 26-letni Brooklyn. Od takrat odtujeni sin in preostanek družine na videz kar "tekmujejo" z objavami na družbenih omrežjih, iz katerih puhti sreča - kdo se ima bolje?

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Praznujemo Cruza. Zelo te imamo radi," je tako ob objavi fotografij s praznovanja na Instagramu zapisala Victoria. Tema praznovanja je bil "Veliki ples Beatlov", goste pa je zabavala skupina, ki izvaja uspešnice legendarne zasedbe Beatlesov. Na oder je stopil tudi slavljenec, in sicer s svojo novo skupino Cruz Beckham The Breakers, pel in igral na kitaro. Tudi Cruzovo dekle Jackie je delilo fotografije s praznovanja.

"Najbolj posebno zgodnje rojstnodnevno praznovanje za našo najdražjo osebo. Vse vas imam zelo rada in noč je bila neverjetno lepa," je zapisala prve vtise Jackie Apostel.

Cruz Beckham in Jackie Apostel.
Cruz Beckham in Jackie Apostel.
FOTO: Instagram

Med prisotnimi pa so bili tudi brat Romeo s svojo punco Kim Tumbull, sestra Harper in Emma Bunton, Viktorijina prijateljica in članica skupine Spice Girls

Gordona Ramsaya za dokumentarec navdihnil David Beckham

