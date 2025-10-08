Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Crvena jabuka zaradi smrti Bešlića odpovedala koncert: Žalost je prevelika

Sarajevo, 08. 10. 2025 14.45 | Posodobljeno pred dvema minutama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
E.K.
Komentarji
0

Zaradi smrti glasbene legende Halida Bešlića je skupina Crvena jabuka prestavila svoj sobotni koncert v Sarajevu. "Ni besed ... žalost je prevelika," so sporočili žalostni glasbeniki, ki so izrazili iskreno sožalje družini in prijateljem pokojnega umetnika.

Od Halida Bešlića, ki je umrl po težki bolezni, zaradi težav z jetri, se je poslovila tudi bosanska skupina Crvena jabuka, ki je v znak spoštovanja do preminulega glasbenika prestavila svoj koncert, ki bi se v soboto moral odviti v Sarajevu. "Drago občinstvo, to odločitev smo sprejeli skupaj in verjamemo, da boste razumeli ... Halid je del nas – vedno in za vedno," so zapisali.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Smrt legendarnega glasbenika je člane priljubljene skupine močno prizadela. "Ni besed ... žalost je prevelika. Iskreno sožalje družini, prijateljem ... vsem. Za vedno v naših srcih, pesmih in življenjih," so še zapisali na družbenem omrežju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Člani skupine imajo za seboj težke dni, nedavno je minilo 39 let od tragične nesreče dveh članov skupine, ki sta se v avtomobilski nesreči ponesrečila med vožnjo na enega od prvih večjih samostojnih koncertov. 18. septembra 1986 sta se na poti do Mostarja ponesrečila basist Aljoša Buha, ki je umrl na mestu nesreče, in frontman Dražen Ričl, ki je življenje zaradi prehudih posledic izgubil 1. oktobra.

Crvena jabuka Halid Bešlić Koncert smrt glasbeniki
Naslednji članek

Sestra Dolly Parton: Celo noč sem molila zanjo

SORODNI ČLANKI

Poleg Halida Bešlića v bolnišnici ležala tudi njegova žena

Regija se poslavlja od Halida Bešlića: 'Hvala za človečnost'

Zadnjo pesem posvetil ženi: Zapuščina Halida Bešlića

Umrl je legendarni pevec Halid Bešlić

Poslabšanje zdravstvenega stanja Halida Bešlića: 'Potreben je čudež'

Na koncertu Crvene jabuke tudi oboževalec, ki je bil na več kot 200 koncertih

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286