Crvena jabuka zaradi smrti Bešlića odpovedala koncert: Žalost je prevelika

Od Halida Bešlića, ki je umrl po težki bolezni, zaradi težav z jetri, se je poslovila tudi bosanska skupina Crvena jabuka, ki je v znak spoštovanja do preminulega glasbenika prestavila svoj koncert, ki bi se v soboto moral odviti v Sarajevu. "Drago občinstvo, to odločitev smo sprejeli skupaj in verjamemo, da boste razumeli ... Halid je del nas – vedno in za vedno," so zapisali.
Smrt legendarnega glasbenika je člane priljubljene skupine močno prizadela. "Ni besed ... žalost je prevelika. Iskreno sožalje družini, prijateljem ... vsem. Za vedno v naših srcih, pesmih in življenjih," so še zapisali na družbenem omrežju.
Člani skupine imajo za seboj težke dni, nedavno je minilo 39 let od tragične nesreče dveh članov skupine, ki sta se v avtomobilski nesreči ponesrečila med vožnjo na enega od prvih večjih samostojnih koncertov. 18. septembra 1986 sta se na poti do Mostarja ponesrečila basist Aljoša Buha, ki je umrl na mestu nesreče, in frontman Dražen Ričl, ki je življenje zaradi prehudih posledic izgubil 1. oktobra.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.