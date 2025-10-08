Crvena jabuka zaradi smrti Bešlića odpovedala koncert: Žalost je prevelika

Od Halida Bešlića, ki je umrl po težki bolezni, zaradi težav z jetri, se je poslovila tudi bosanska skupina Crvena jabuka, ki je v znak spoštovanja do preminulega glasbenika prestavila svoj koncert, ki bi se v soboto moral odviti v Sarajevu. "Drago občinstvo, to odločitev smo sprejeli skupaj in verjamemo, da boste razumeli ... Halid je del nas – vedno in za vedno," so zapisali.