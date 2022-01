Crystal Hefner iz svojega telesa odstranila vse 'umetno'

Hefner, vdova pokojnega ustanovitelja Playboya Hugha Hefnerja , je priznala, da so ji fotografije, na katerih je pomanjkljivo oblečena, pomagale priti do slave na Instagramu.

"Skratka, seks se prodaja," je nadaljevala. "Ne vem, ali sem se počutila opolnomočeno, ko sem se malo oblekla in pokazala dekolte, ali pa sem le čutila, da se to od mene pričakuje ... Zdaj pa lahko samozavestno in stoodstotno ponosno rečem, da mi v teh dneh daje moč skromnost in da se počutim veliko bolje. Verjetno bo tako do konca mojega življenja."

Svetlolasa lepotica, ki ima zdaj tri milijone sledilcev, je nadaljevala: "Ob tem prehodu sem vedno razmišljala: 'Ali bo moj profil preživel?' Medtem ko sem se močno obremenjevala, sem opazovala dekleta s podobnimi profili, ki so še naprej objavljala fotografije, na katerih so pomanjkljivo oblečena. Priljubljenost njihovih profilov je rasla, medtem ko je popularnost mojega upadala."

Čeprav je izgubila moške sledilce, je Hefnerjeva razkrila, da se je povečal obisk žensk, zaradi česar se je počutila, kot da ima "vojsko podpornic", ki vidijo "za objektivom pravo dušo".

"Čutim, da je vsem ljudem, ki mi trenutno sledijo, zares mar in da se v pozitivnem duhu zanimajo za moje življenje," je nadaljevala manekenka.

Zahvalila se je oboževalcem, ki jo trenutno spremljajo, nato pa dejala, da bodo dobili vpogled v njeno preteklo in novo življenje, ki vključuje potovanja, zdravje, življenjski slog in drugo.

"Moje poslanstvo bo pomagati na vse mogoče načine, hkrati pa bom ostala zvesta sami sebi. Upam, da lahko vsi ostanete zvesti sebi in tudi temu, kar se vam zdi prav, saj dobite iz tega določeno moč, ki je ne najdete nikjer drugje."

Nekdanja Playboyeva manekenka je lani razkrila, da je skoraj umrla, ko je bila na lepotni operaciji, pri kateri so ji iz dela telesa vzeli maščobo in jo prestavili drugam. Kot je še dejala, je izgubila polovico krvi v telesu in končala v bolnišnici, ker je potrebovala transfuzijo krvi.

S 91-letnim Hughom je bila poročena od leta 2012 in vse do njegove smrti leta 2017. Po smrti ustanovitelja Playboya je ljubezen našla v objemu inženirja za vesoljska plovila Nathana Levija.