Cuba Gooding Jr. dosegel poravnavo z žensko, ki ga je obtožila posilstva

Okrožni sodnik je v ponedeljek tožnici naročil, naj razkrije svojo identiteto, saj je ugotovil, da bi Goodingu škodilo, če bi za poroto ostala anonimna. Ker tožnica nato ni ponovno vložila tožbe s svojim pravim imenom, je to nakazovalo, da bo verjetno prišlo do poravnave.

Tožnica, ki je ostala anonimna, je v tožbi je trdila, da jo je Cuba Gooding Jr. avgusta leta 2013 dvakrat posilil v hotelu Mercer v New Yorku. Igralec ni zanikal, da je prišlo do spolenga odnosa, a je trdil, da je bil sporazumen.

Lani je Gooding je priznal krivdo za spolne prestopke, ki so se zgodili na Manhattanu v letih 2018 in 2019, in se tako izognil zaporni kazni. V newyorških nočnih klubih je namreč otipaval tri ženske, ki so njegovo nasilno vedenje prijavile. Eno od teh je tudi poljubil brez privolitve. Na sodišču se je pogodil, del dogovora pa je vseboval obljubo, da si bo poiskal strokovno pomoč zaradi zlorabe alkohola.