Cuba Gooding Jr. obtožen spolnega napada izpred sedmih let

52-letni Cuba Gooding Jr.se bo moral znova zglasiti na sodišču. Pojavile so se obtožbe anonimne ženske, ki trdi, da jo je v hotelski sobi leta 2013 dvakrat posilil. Zvezdnik je domnevno povabil žrtev v hotel Mercer, do tja pa sta se skupaj peljala s taksijem, kjer se je Jane želela preobleči, piše v sodnih dokumentih, ki jih je pridobil Fox News. Gooding je medtem v sobi poslušal glasbo in se začel slačiti, kljub temu da je žrtev želela zapustiti sobo in se odpraviti v lokal. Tožba navaja, da je nekoč, ko je bil popolnoma gol, prisilno in brez privolitve segel z roko v ženskin dekolte, z drugo roko pa pod njeno obleko.