Cuba Gooding Jr. pristal na dogovor in priznal krivdo v primeru otipavanja

Kršitev nadlegovanja bo tako ostala v njegovi evidenci, kazenska ovadba pa ne. "Dva izmed treh primerov so izločili. Gooding je sprejel dogovor zaradi kršitve za tretji primer, ki ni kaznivo dejanje in zato ne vodi do nobene kazenske evidence. Upam in verjamem, da lahko vsi vpleteni napredujejo," je v izjavi za revijo People dejal njegov odvetnik Peter Toumbekis.

Nad razpletom dogodkov je bila razočarana Kelsey Harbert, ženska, ki je igralca leta 2019 obtožila, da jo je otipaval. "Dogovor se zdi kot napačna odločitev. Po treh letih, v katerih se trudim, da bi gospoda Goodinga spoznali za krivega, da se je dotikal mojih prsi brez dovoljenja, mi je bil odvzet dan na sodišču, kar je zame veliko razočaranje," je dejala v izjavi za Associated Press. Z njenimi besedami se je strinjala tudi njena odvetnica Gloria Allred, ki je dogovor vzela kot žalitev za vse njegove žrtve in darilo tožilstva, ki je pomagalo zvezdniku.