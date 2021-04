'Čudežna ženska' naznanila, da pričakuje deklico

35-letna igralka Gal Gadot in njen mož Yaron Varsano sta že starša dveh deklic, 9-letne Alme in 3-letne Maye . Noseča Gal je bila tokrat gostja oddaje Live with Kelly and Ryan, oglasila pa se je prek videopovezave. Zvezdnica je mnoge presenetila, saj je brez zadržkov razkrila, da pod srcem nosi še eno deklico: "Dobila bova še tretjo deklico," je v pogovoru dejala voditeljema Kelly Ripa in Ryanu Seacrestu .

Gal je voditeljema med drugim zaupala, da bo pri tretjem otroku uvedla urnik spanja. "Pri Almi, najini prvorojenki, sva popolnoma zamočila celotno rutino spanja. In ko se je Maya rodila, sva si rekla: 'Nič več.' Tako da Maya vso noč prespi že od svojega petega meseca dalje. Alma, ki je stara 9 let, pa se še vedno prikrade v najino posteljo,"je dejala igralka.

Nato je nadaljevala: "Mislim, da se bova tega držala, navadila jo bova na spanje, poskrbela bova, da bo rada spala in da bo uživala v spanju. Zdi se mi, da je to najtežji del starševstva: pomanjkanje spanja in da si ves čas utrujen. To je bilo zame najtežje."

V enem od preteklih intervjujev pa je priznala, da je v času nosečnosti zelo čustvena: "Hormoni so podcenjeni. Lahko jočem zaradi reklam. Lahko že zaradi misli, ki se je spomnim. Lahko jokam zaradi dobre pesmi. Trenutno sem jokica. In po navadi nisem tako čustvena! To je zame toliko večje presenečenje."