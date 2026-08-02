Čudežna ženska pri 75 letih še vedno navdušuje z brezčasno lepoto

Lynda Carter, ki je v kultni televizijski seriji iz 70. let prejšnjega stoletja upodobila superjunakinjo 'Wonder Woman', je z novo objavo na Instagramu znova dokazala, da je prava čudežna ženska in da ji tudi leta očitno ne morejo seči do živega.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Med fotografijami, ki jih je objavila pred dnevi, je največ pozornosti pritegnil posnetek, na katerem se ob kozarcu osvežujoče pijače sprošča v kopeli. Objava je nemudoma navdušila njene sledilce, ki so jo zasuli s pohvalami. "Resnično sem mislil, da gre za prizor iz serije Čudežna ženska. Lynda je brezčasna," je zapisal eden izmed uporabnikov Instagrama, drugi pa se je vprašal: "Moj bog, ali postaja vse mlajša?!" Tretji sledilec pa je dodal: "Videti si naravnost čudovito. Zdi se, kot da se te leta sploh ne dotaknejo."

Lynda Carter v vlogi Čudežne ženske FOTO: Profimedia

Igralka, ki je nedavno dopolnila 75 let, je utrinke s snemanja delila ob promociji prihajajoče komedije Super policaji 3 (Super Troopers 3), ki bo v kinematografe prišla že čez nekaj dni. V njej bo znova stopila v čevlje guvernerke Jessman, ki jo je prvič upodobila v izvirnem filmu iz leta 2001, nato pa še v njegovem nadaljevanju leta 2018. Sledilce je ob tem v šali opozorila, naj bodo pozorni na zadnji prizor, v katerem se bo pojavila gola v kopalni kadi.

Lynda Carter s hčerko Jessico FOTO: Profimedia

S svojim mladostnim videzom pa je ogromno pozornosti pritegnila tudi na lanskoletnem pariškem tednu visoke mode, ki se ga je udeležila s svojo hčerko, pevko Jessico Carter Altman. Poleg nje ima zvezdnica z zdaj že pokojnim možem Robertom Altmanom še sina Jamesa.