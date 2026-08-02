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Tuja scena

Čudežna ženska pri 75 letih še vedno navdušuje z brezčasno lepoto

Boston, 02. 08. 2026 12.18 pred 44 minutami 2 min branja 2

Avtor:
E.K.
Lynda Carter

Lynda Carter, ki je zaslovela z vlogo Čudežne ženske, se vrača na velika platna v komediji Super policaji 3. Ob tej priložnosti je z oboževalci delila utrinke s snemanja, ki so zaradi njenega mladostnega videza poželi val navdušenja. 75-letna zvezdnica je znova dokazala, da ji leta ne pridejo do živega in da se tudi danes pred kamero brez zadržkov pokaže močno razgaljena.

Lynda Carter, ki je v kultni televizijski seriji iz 70. let prejšnjega stoletja upodobila superjunakinjo 'Wonder Woman', je z novo objavo na Instagramu znova dokazala, da je prava čudežna ženska in da ji tudi leta očitno ne morejo seči do živega.

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Med fotografijami, ki jih je objavila pred dnevi, je največ pozornosti pritegnil posnetek, na katerem se ob kozarcu osvežujoče pijače sprošča v kopeli. Objava je nemudoma navdušila njene sledilce, ki so jo zasuli s pohvalami. "Resnično sem mislil, da gre za prizor iz serije Čudežna ženska. Lynda je brezčasna," je zapisal eden izmed uporabnikov Instagrama, drugi pa se je vprašal: "Moj bog, ali postaja vse mlajša?!" Tretji sledilec pa je dodal: "Videti si naravnost čudovito. Zdi se, kot da se te leta sploh ne dotaknejo."

Lynda Carter v vlogi Čudežne ženske
Lynda Carter v vlogi Čudežne ženske
FOTO: Profimedia

Igralka, ki je nedavno dopolnila 75 let, je utrinke s snemanja delila ob promociji prihajajoče komedije Super policaji 3 (Super Troopers 3), ki bo v kinematografe prišla že čez nekaj dni. V njej bo znova stopila v čevlje guvernerke Jessman, ki jo je prvič upodobila v izvirnem filmu iz leta 2001, nato pa še v njegovem nadaljevanju leta 2018. Sledilce je ob tem v šali opozorila, naj bodo pozorni na zadnji prizor, v katerem se bo pojavila gola v kopalni kadi.

Lynda Carter s hčerko Jessico
Lynda Carter s hčerko Jessico
FOTO: Profimedia

S svojim mladostnim videzom pa je ogromno pozornosti pritegnila tudi na lanskoletnem pariškem tednu visoke mode, ki se ga je udeležila s svojo hčerko, pevko Jessico Carter Altman. Poleg nje ima zvezdnica z zdaj že pokojnim možem Robertom Altmanom še sina Jamesa.

Razlagalnik

Lynda Carter je postala ikona pop kulture, ko je med letoma 1975 in 1979 upodobila Diano Prince oziroma Wonder Woman v istoimenski televizijski seriji. Ta vloga je bila prelomna, saj je bila ena prvih ženskih superjunakinj, ki je imela svojo lastno serijo, s čimer je postavila temelje za kasnejše upodobitve močnih ženskih likov v medijih.

Teden visoke mode, znan kot 'Haute Couture', je eden najbolj prestižnih modnih dogodkov na svetu, ki se tradicionalno odvija v Parizu. Izraz 'Haute Couture' je v Franciji zakonsko zaščiten in se nanaša na izdelavo oblačil po meri iz najkakovostnejših materialov, ki jih ročno izdelajo vrhunski mojstri v specializiranih modnih hišah. Dogodek predstavlja vrhunec umetnosti, inovacij in luksuza v modni industriji.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Lynda Carter Čudežna ženska igralka vloga film

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KOMENTARJI2

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jung
02. 08. 2026 13.01
Očitno redno in dobro servisirana.
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0 0
devlon
02. 08. 2026 12.51
zanimivo.. Ocitno ta poje ful vec solate in druge zelenjave kot moja mama
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+1
1 0
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