'Čudežna ženska' sporočila, da je na poti dojenček

Gal Gadotje svoje oboževalce in sledilce na Instagramu razveselila z novico, da je noseča.

"Pa smo spet tukaj," je zapisala na Instagramu ter zraven objavila prisrčno fotografijo svoje družinice, na kateri jo njeni najdražji držijo za trebušček.

Pred kamero so se ji tako pridružili njen mož Jaron Varsano in njuni dve hčerki, 9-letnaAlma in 3-letna Maya. Zvezdnica je nosečnost naznanila dan po tem, ko se je udeležila virtualne podelitve zlatih globusov.