Rdeča preproga: čudovita J.Lo, noseča Carrie in glamurozna Vanessa

Na letošnji rdeči preprogi smo lahko videli resnično raznolikost barv in stilov. Od elegantnih oblek ( Jennifer Lopez, Vanessa Hudgens, Rita Ora, Leighton Meester ) do oblek z visokimi razporki. Nekaj zvezdnic je poseglo tudi po hlačnih kostimih ( Camila Cabello, Ella Mai ), spet druge so s ponosom razkazovale vitke seksi noge ( Tyra Banks, Ciara, Kelsea Ballerini ).

Modni poznavalci so se strinjali, da so s svojo izbiro obleke v polno zadele Jennifer Lopez, Taylor Swift, Carrie Underwood in Amber Heard, najbolj pa so zgrešile Poppy, Qveen Herby, zvezda YouTuba Loren Gray, Chantel Jeffries in zagotovo bi se našla še kakšna 'cvetka'.