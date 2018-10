Kate navdušila v novi obleki

Kate Middleton je navdušena nad fotografijo in je v preteklosti z javnostjo že delila fotografije svojih otrok. Tokrat je obiskala muzej Victoria and Albert Museum, ki je blizu tudi njenega doma, Kensingtonske palače in se tako udeležila odprtja novega fotografskega centra. Zbrane je navdušila s svojim znanjem o zgodovini umetnosti.

36-letna očarljiva Kate je za to priložnost izbrala čudovito tvidasto obleko z zanimivim sprednjim izrezom kanadskega oblikovalca Erdema, s katero je poudarila eleganco. Za pleteno obleko je treba odšteti 1295 britanskih funtov (približno 1476 evrov). Svoj videz je dopolnila s temno rdečimi žametnimi čevlji modnega oblikovalca Jimmy Choo v vrednosti 495 britanskih funtov (564 evrov). Ti pa so se barvno ujemali z njenim pasom in pisemsko torbico.

Vojvodinja Cambriška je 23. aprila rodila tretjega otroka, princa Louisa. Pred dnevi se je vrnila h kraljevim dolžnostim in obiskala Sayers Croft Forest School in Wildlife Garden v Paddingtonu. Ta teden pa se je skupaj z možem, princem Williamom udeležila dogodka Global Ministerial Mental Health Summit, na katerem so razpravljali, kako pomagati ljudem, ki se vsakodnevno soočajo z duševnimi težavami.