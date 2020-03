Čudovita Kate s pivom v roki, princ William se norčuje iz koronavirusa

Vojvoda in vojvodinja Cambriška sta svoj prvi dan na Irskem zaključila z živahnim sprejemom na kraju, kjer je doma pivo Guinness. Kate Middleton je na svečanem dogodku, ki ga je organiziral britanski veleposlanik Robin Barrett , žarela v kovinski smaragdno zeleni obleki modne hiše The Vampire's Wife, v kateri je navdušila modne kritike.

Princ William se je med uradnim obiskom Irske ustavil tudi v eni od bolnišnic, kjer se je v pogovoru, ki je preplavilo družbena omrežja, norčeval iz smrtonosnega izbruha koronavirusa: "Verjetno vsi pridejo do vas in vam rečejo: 'Imam koronavirus, umiram' in vi jim rečete: 'Ne, samo kašljate.' Obveščanje o kronavirusu se zdi precej dramatično, kajne. Menite, da je malo napihnjeno s strani medijev.Mimogrede, vojvoda in vojvodinja Cambriška širita virus. Oprostite, pazimo na to, zato nam povejte, če se moramo ustaviti," se je šalil William. Kako se je odzvalo medicinsko osebje v bolnišnici, pred katerim je imel govor, še ni znano.