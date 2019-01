Čudovita Meghan blestela in se poklonila princesi Diani

Meghan je videz dopolnila z večerno torbico znamke Givenchy in čevlji znamke Stuart Weitzman, lase pa je imela spete v elegantno figo. Svoji pokojni tašči, princesi Diani, se je ta večer poklonila še na en način, in sicer je nosila njeno zapestnico. In to ni bilo prvič. Točno to zapestnico je nosila že večkrat in kot kaže, je postala eden njenih najljubših kosov nakita.

Slavni kraljevi par se je udeležil premiere cirkuškega šova Cirque du Soleil - Totem, da bi podprl prizadevanja organizacije Sentebale, ki zbira sredstva za južnoafriške otroke in mladostnike, obolelimi za virusom HIV.