Čudovita Taylor Swift na rdeči preprogi pometla s konkurenco

Priljubljena ameriška pevka Taylor Swift se je udeležila slavnostne gala prireditve Time 100, ki jo je organizirala revija Time. 29-letnica, ki se je tudi letos znašla na seznamu najvplivnejših Zemljank in Zemljanov, je na rdeči preprogi še posebej navdušila.

29-letnica je bila videti kot prava princesa. FOTO: AP

Revija Time je že šestnajsto leto zapored objavila lestvico 100 najvplivnejših Zemljank in Zemljanov. Svetovno znani obrazi, od zvezdnikov do politikov, so razvrščeni v pet kategorij: pionirji, umetniki, voditelji, ikone in titani. Na seznamu se je tudi letos znašla Taylor Swift, ki se je tako kot ostali povabljenci sprehodila po rdeči preprogi slavnostnega dogodka, ki ga je organizirala revija Time. Za to priložnost je izbrala čudovito obleko modne znamke J. Mendel v nežnih pastelnih barvah, v roza in rumenih odtenkih in je po mnenju modnih kritikov navdušila.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

29-letna pevka svoje oboževalce na družbenih omrežjih že nekaj dni draži. Z različnimi objavami namreč namiguje, da pripravlja nekaj novega.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Med drugim je objavila različne fotografije v pastelnih barvah in zraven skrivnostno zapisala le datum ''26. april''. Oboževalci so seveda že nestrpni in ugibajo, ali bo izdala novi album, singel, videospot ali mogoče celo kolekcijo oblačil ...

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Na seznamu 100 najvplivnejših Zemljank in Zemljanov so se iz sveta zabave znašli tudi Dwayne "The Rock" Johnson, Khalid, Emilia Clarke, Brie Larson, Glenn Close, Naomi Campbell, Julianne Moore, Rami Malek in drugi. V priloženi fotogaleriji si poglejte, kakšne svečane obleke so izbrali za ta poseben večer.