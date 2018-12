Čudovito darilo: zakonca Bieber dobila novega družinskega člana

24-letni Justin Bieber in 22-letna Hailey Bieber, ki sta se poročila pred dobrim mesecem, sta dobila novega družinskega člana. In ne, ne govorimo o naraščaju. Mladoporočenca sta na družbenih omrežjih delila posnetke in fotografije novega kosmatega prijatelja, ki sta ga poimenovala Oscar Bieber. Čeprav sta novico obelodanila pred kratkim, so oboževalci malemu kužku že ustvarili profil na Instagramu.