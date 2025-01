Čustven odziv družine Demi Moore na prvo večjo nagrado v karieri

Hollywoodska zvezdnica Demi Moore si bo 82. podelitev zlatih globusov zapomnila za vedno. Kljub temu da jo na velikih platnih spremljamo že več kot štiri desetletja, je 62-letnica šele sedaj osvojila svojo prvo večjo nagrado v karieri. Izjemen dosežek so v velikem slogu praznovali tudi njeni najbližji, ki so od doma spremljali prireditev.

OGLAS

Sprva stiskanje pesti in napeto vzdušje, nato kriki veselja, poskakovanje in solze sreče. Tako je družina Demi Moore praznovala igralkino prvo večjo nagrado v karieri. Posnetek rajanja je na svojem Instagram profilu delila igralkina hčerka Scout Willis, ki je prireditev z domačega kavča napeto spremljala s sestrama Rumer in Tallulah ter preostalimi družinskimi člani. "Uspelo ji je," je zapisala pod posnetek, ki je hitro obšel splet.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Dan po zmagi se je na spletu oglasila tudi igralka, ki je delila nekaj foto utrinkov posebnega večera in zapisala: "Zjutraj sem se zbudila še vedno v šoku, a polna veselja, ljubezni in hvaležnosti za to čast in priznanje. Tako globoko sem ponižana in deklica v meni je navdušena! Hvala za vašo podporo in prijazne besede."

Demi, ki je kipca prejela za glavno vlogo v filmu Substanca, je v čustvenem zahvalnem govoru priznala, da je mislila, da je njen čas potekel ter da nikoli ne bo posnela filma, ki bo hkrati uspešnica v kinematografih in hkrati cenjen med kritiki. "Mislila sem, da ne bom nikoli priznana kot igralka in to sem dejansko verjela. To me je s časom tako razjedalo," je priznala igralka in izrazila hvaležnost režiserki filma Coralie Fargeat in soigralki Margaret Qualley, ki sta ji vlili ponovno upanje.