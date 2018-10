Čustvena Eva: To je resnično čudež!

Eva Longoria Baston, ki dokazuje, da se kariera in materinstvo ne izključujeta, je še vedno v Avstraliji, kjer snema film Raziskovalka Dora (Dora the Explorer).Tja seveda ni odpotovala sama, saj sta se ji pridružila tudi mož Jose Pepe Baston in njun sin Santiago Enrique. Njun prvorojenec je ravno dopolnil štiri mesece in Eva je ob tej priložnosti na Instagramu zapisala čustven zapis:

''Moj mali angel je danes star štiri mesece!!! Čas prehitro teče. Ko ga pogledam, se sprašujem, kako je moje telo ustvarilo in hranilo to malo kepico ljubezni! To je resnično čudež. Od trenutka, ko so mi ga položili v roke, sem vedela, da takšne ljubezni do zdaj še nisem občutila.Vse najboljše za štiri mesece, moj čudoviti Santi!!'' Zraven pa še objavila njegove najnovejše fotografije.

Med drugim pa je z oboževalci in sledilci delila tudi ljubko fotografijo, na kateri slavna mamica svojemu sinčku prebira pravljico, ta pa z zanimanjem posluša in gleda slikanico.