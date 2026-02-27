Naslovnica
Tuja scena

Čustvena Lana Jurčević pred porodom delila fotografijo s hčerko

Zagreb, 27. 02. 2026 09.57 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
lana jurčević

Lana Jurčević je v pričakovanju drugega poroda, saj bo aprila pozdravila svojo drugo hčerko. Slavno hrvaško pevko pa že prevevajo čustva, zato se je odločila svoje oboževalce razveseliti z redko fotografijo s svojo hčerko Maylo Lily. Ob objavi je delila čustven zapis o svoji materinski ljubezni, s katerim je navdušila oboževalce.

"Obljubila sem si nekaj pomembnega. Da te ne bom vzgajala iz strahu. Ne zaradi mnenj drugih, ne iz lastnih ran. Obljubila sem si, da te bom naučila poguma, da boš še naprej mala borka, kot si bila do zdaj, za vse tvoje cilje in sanje, a da boš vedno ostala nežna in s svojo resnično, žensko energijo. Da te bom naučila, kje so meje, a tudi kako ljubiti brezmejno. Da ti bom pustila pasti, a da boš vedela, da sem jaz vedno tvoj varen pristan," je čustveno objavo na družbenih omrežjih začela Lana Jurčević.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Priljubljena hrvaška pevka je trenutno v pričakovanju druge hčerke, ki se je bo razveselila aprila in očitno jo že zdaj preplavljajo čustva. Oboževalce je tako razveselila s fotografijo svoje prikupne hčerkice Mayle Lily, ki jo redko deli z javnostjo. "Obljubila sem si, da ne bom poskusila ustvariti popolnega otroka - ampak srečno, svobodno in svojo deklico. Da ti bom znala pokazati, ne samo govoriti, da bom priznala, ko se bom zmotila in da te bom poslušala, resnično poslušala," je nadaljevala opis, ki je navdušil številne sledilce.

Preberi še Lana Jurčević v pričakovanju drugega otroka: noseča je

"Najpomembnejše, kar sem si obljubila pa je, da te bom imela tako rada, kot ne znam opisati. Ker moja naloga ni, da krojim tvoje življenje, moja naloga je, da ti dam krila in da sem tvoj dom," je še zaključila zvezdnica, ki je s svojimi sledilci tako delila svoje najglobje občutke o materinstvu. 41-letnica je s tem pokazala, da je ni strah s svetom deliti, kako se kot mama počuti, kar je sprožilo zelo pozitivne odzive in sporočila podpore njenih sledilcev.

Preberi še Lana Jurčević po težki nosečnosti prvič mama

Hrvatica in njen partner Filip Kratofil sta prvič postala starša leta 2023. Trenutno je pevka v 33. tednu nosečnosti, ki jo tokrat na srečo prenaša precej bolje kot prvo. Pred rojstvom prvorojenke je namreč več mesecev preživela v bolnišnici, kar je bilo zanjo izredno težko. Njena največja želja je bila vedno postati mama, zato jo je bilo ob pojavu težav še toliko bolj strah.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Lana Jurčević nosečnost materinstvo Mayla Lily Filip Kratofil Instagram objava rojstvo

