Čustvena Lana Jurčević pred porodom delila fotografijo s hčerko

"Obljubila sem si nekaj pomembnega. Da te ne bom vzgajala iz strahu. Ne zaradi mnenj drugih, ne iz lastnih ran. Obljubila sem si, da te bom naučila poguma, da boš še naprej mala borka, kot si bila do zdaj, za vse tvoje cilje in sanje, a da boš vedno ostala nežna in s svojo resnično, žensko energijo. Da te bom naučila, kje so meje, a tudi kako ljubiti brezmejno. Da ti bom pustila pasti, a da boš vedela, da sem jaz vedno tvoj varen pristan," je čustveno objavo na družbenih omrežjih začela Lana Jurčević.

Priljubljena hrvaška pevka je trenutno v pričakovanju druge hčerke, ki se je bo razveselila aprila in očitno jo že zdaj preplavljajo čustva. Oboževalce je tako razveselila s fotografijo svoje prikupne hčerkice Mayle Lily, ki jo redko deli z javnostjo. "Obljubila sem si, da ne bom poskusila ustvariti popolnega otroka - ampak srečno, svobodno in svojo deklico. Da ti bom znala pokazati, ne samo govoriti, da bom priznala, ko se bom zmotila in da te bom poslušala, resnično poslušala," je nadaljevala opis, ki je navdušil številne sledilce.

"Najpomembnejše, kar sem si obljubila pa je, da te bom imela tako rada, kot ne znam opisati. Ker moja naloga ni, da krojim tvoje življenje, moja naloga je, da ti dam krila in da sem tvoj dom," je še zaključila zvezdnica, ki je s svojimi sledilci tako delila svoje najglobje občutke o materinstvu. 41-letnica je s tem pokazala, da je ni strah s svetom deliti, kako se kot mama počuti, kar je sprožilo zelo pozitivne odzive in sporočila podpore njenih sledilcev.