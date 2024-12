Čustvena objava Marije Šerifović ob rojstnem dnevu sina navdušila oboževalce

Pevka Marija Šerifović je pred natanko enim letom postala mama. Na družbenem omrežju je ob posebni priložnosti delila fotografijo svojega sina Maria in opisala ure pred njegovim rojstvom."Dva dni in dve noči nisem spala. Ob 2. uri zjutraj smo spakirali in se odpravili v bolnišnico. V popolnem miru in sreči. Ves dan in celo noč smo poslušali pesem 'What a wonderful world'. Zdi se mi, da je bil moj ljubljeni Los Angeles tisti večer najlepši, da zvezde nikoli niso sijale tako močno," je med drugim zapisala 40-letnica.