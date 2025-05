Čustveni zlom Diddyjeve bivše: Ne morem verjeti, da sem to preživela!

Po zdravstvenih težavah jo je povprašala tožilka Emily Johnson. "Imel sem veliko težav z želodcem in prebavili zaradi jemanja mamil," je pojasnil 38-letnica. Včeraj je pevka, ki je v osmem mesecu nosečnosti s tretjim otrokom, dejala, da se je morala za vsa spolna dejanja venomer posluževati mamil.

V težkem in čustvenem pričanju je danes razkrila, da so ji vse spolne dejavnosti zaradi same intenzivnosti in pogostega ponavljanja povzročile številne okužbe sečil. "Med spolnimi odnosi sem imela okužbe," je dejala in dodala, da ji čez nekaj časa niso več pomagali brusnični sokovi, tablete ali druga zdravila za okužbe sečil. "Dolgo časa je bilo res boleče. Pravzaprav ne morem verjeti, da sem to sploh zdržala," je dejala po poročanju Page Six.