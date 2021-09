Čustveno slovo Daniela Craiga od Jamesa Bonda

"Užival sem v vsaki sekundi ustvarjanja teh filmov, še posebej tega, saj sem lahko vsak dan sodeloval z vami. To je bila ena od največjih časti v mojem življenju," je dejal igralec, preden je vsem namenil aplavz in objem. Craig je v čevlje legendarnega agenta prvič stopil leta 2005 v filmu Casino Royale.

Scenarij za nov film so napisali Neal Purvis, Robert Wade, Scott Z. Burns, Phoebe Waller-Bridge in Fukunaga, v njem pa se poleg Craiga vračajo še igralci Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear, Lea Seydoux, Ben Whishaw in Jeffrey Wright. Novi obrazi v vohunski akciji pa so Rami Malek, Ana de Armas, Dali Benssalah, David Dencik, Lashana Lynch in Billy Magnussen.

Težko pričakovano Bondovo nadaljevanje bo, če bo šlo vse po načrtih, v kinodvorane prišlo 8. oktobra.