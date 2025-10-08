Čustveno slovo v spomin na Halida Bešlića: organizirani številni žalni shodi

Po smrti Halida Bešlića se je na žalnem shodu v Sarajevu zbrala množica ljudi, ki se je poklonila kralju sevdaha. Čeprav se je pevec že nekaj časa boril s težko boleznijo, pa je njegova smrt šokirala javnost in užalostila več sto tisoč ljudi, ki jim je Bešlić predstavljal sinonim za glasbo in dobrodelnost.
Od njega se poslavljajo vsi - od družinskih članov, prijateljev, kolegov, igralcev in pevcev, do politikov. Številni so se mu že poklonili z objavami na družbenih omrežjih, po vsej Bosni in Hercegovini pa so organizirani številni žalni shodi, največji med njimi v Sarajevu.
Tam je bil tudi pevčev sin Dino, ki je, ne da bi skrival solze, pel z množico, spremljal pa ga je harmonikar, ki je leta igral z njegovim očetom. Tudi on ni mogel skriti solz, Dino pa ga je tolažil.
Dino Bešlić, edini sin slavnega pevca, je pogosto s ponosom govoril o svojih starših in družinskem življenju. Znan po svoji iskrenosti in preprostosti, je vedno poudarjal toplino doma, v katerem je odraščal.
"Kjerkoli se pojavim, me ljudje pozdravljajo, se želijo pogovarjati z mano, vedno se smejimo. In ne pojem in nisem del estrade. Delam v ozadju. No, Halid je najboljši oče na svetu, prav tako moja mama Sejda," je Dino povedal v enem od intervjujev.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.