Tuja scena

Čustveno slovo v spomin na Halida Bešlića: organizirani številni žalni shodi

Sarajevo, 08. 10. 2025 21.20 | Posodobljeno pred 21 minutami

K.Z.
2

Za pevcem Halidom Bešlićem ne žaluje le glasbeni svet, v Sarajevu so se mu na množičnem žalnem shodu poklonili številni oboževalci, pridružil pa se jim je tudi njegov sin Dino Bešlić, poročajo bosanski mediji. Kralj sevdaha je umrl 7. oktobra v Kliničnem centru v Sarajevu, kjer se je že nekaj časa zdravil na onkološkem oddelku.

Po smrti Halida Bešlića se je na žalnem shodu v Sarajevu zbrala množica ljudi, ki se je poklonila kralju sevdaha. Čeprav se je pevec že nekaj časa boril s težko boleznijo, pa je njegova smrt šokirala javnost in užalostila več sto tisoč ljudi, ki jim je Bešlić predstavljal sinonim za glasbo in dobrodelnost.

Halid Bešlić
Halid Bešlić FOTO: Profimedia

Od njega se poslavljajo vsi - od družinskih članov, prijateljev, kolegov, igralcev in pevcev, do politikov. Številni so se mu že poklonili z objavami na družbenih omrežjih, po vsej Bosni in Hercegovini pa so organizirani številni žalni shodi, največji med njimi v Sarajevu.

Tam je bil tudi pevčev sin Dino, ki je, ne da bi skrival solze, pel z množico, spremljal pa ga je harmonikar, ki je leta igral z njegovim očetom. Tudi on ni mogel skriti solz, Dino pa ga je tolažil.

Dino Bešlić, edini sin slavnega pevca, je pogosto s ponosom govoril o svojih starših in družinskem življenju. Znan po svoji iskrenosti in preprostosti, je vedno poudarjal toplino doma, v katerem je odraščal.

Preberi še Umrl je legendarni pevec Halid Bešlić

"Kjerkoli se pojavim, me ljudje pozdravljajo, se želijo pogovarjati z mano, vedno se smejimo. In ne pojem in nisem del estrade. Delam v ozadju. No, Halid je najboljši oče na svetu, prav tako moja mama Sejda," je Dino povedal v enem od intervjujev.

