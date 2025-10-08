Čustveno slovo v spomin na Halida Bešlića: organizirani številni žalni shodi

Za pevcem Halidom Bešlićem ne žaluje le glasbeni svet, v Sarajevu so se mu na množičnem žalnem shodu poklonili številni oboževalci, pridružil pa se jim je tudi njegov sin Dino Bešlić, poročajo bosanski mediji. Kralj sevdaha je umrl 7. oktobra v Kliničnem centru v Sarajevu, kjer se je že nekaj časa zdravil na onkološkem oddelku.

Po smrti Halida Bešlića se je na žalnem shodu v Sarajevu zbrala množica ljudi, ki se je poklonila kralju sevdaha. Čeprav se je pevec že nekaj časa boril s težko boleznijo, pa je njegova smrt šokirala javnost in užalostila več sto tisoč ljudi, ki jim je Bešlić predstavljal sinonim za glasbo in dobrodelnost.

Halid Bešlić

Od njega se poslavljajo vsi - od družinskih članov, prijateljev, kolegov, igralcev in pevcev, do politikov. Številni so se mu že poklonili z objavami na družbenih omrežjih, po vsej Bosni in Hercegovini pa so organizirani številni žalni shodi, največji med njimi v Sarajevu.

Tam je bil tudi pevčev sin Dino, ki je, ne da bi skrival solze, pel z množico, spremljal pa ga je harmonikar, ki je leta igral z njegovim očetom. Tudi on ni mogel skriti solz, Dino pa ga je tolažil.

Dino Bešlić, edini sin slavnega pevca, je pogosto s ponosom govoril o svojih starših in družinskem življenju. Znan po svoji iskrenosti in preprostosti, je vedno poudarjal toplino doma, v katerem je odraščal.