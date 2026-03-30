Cvetoče češnje na Japonskem navdušujejo tudi znane obraze

Japonski vremenoslovci so v začetku pomladi osredotočeni na to, kdaj bo cvetenje češenj doseglo vrhunec v posameznih mestih in prebivalcem svetujejo, kateri dnevi so najprimernejši za piknike in kako dolgo bo mogoče opazovati nežne cvetove, ki se v japonščini imenujejo sakura. Letos so češnje po navedbah vremenoslovcev začele cveteti pet dni prej kot običajno, poroča portal Euronews .

V nekdanji japonski prestolnici Kjoto so oblasti razglasile poln razcvet češenj, potem ko so pregledali vzorčno drevo na območju gradu Nijo-jo, ki je del svetovne dediščine. Opazovanje cvetočih češnjevih dreves pri starodavnih templjih in svetiščih v Kjotu je med obiskovalci in domačini še posebej priljubljeno. Nad cvetočimi češnjami je bil navdušen tudi dirkač Charles Leclerc , ki se je tam v družbi soproge Alexandre mudil na Veliki nagradi Japonske.

V Tokiu je cvetenje češenj doseglo vrhunec minuli konec tedna, potem ko je japonska meteorološka agencija v četrtek potrdila, da so se pri znamenitem templju Yasukuni odprli prvi cvetovi. Družine in prijatelji v času cvetenja češenj razgrnejo odeje in ponjave v parkih, templjih in na pokopališčih ter jedo in pijejo pod cvetočimi krošnjami češenj.

Češnjevi cvetovi v japonski kulturi simbolizirajo tako mladostno energijo kot krhkost življenja, saj poln razcvet traja le okoli teden dni. Sezona cvetenja češenj se je te dni začela na jugu Japonske, nato pa se bo pomikala proti severu. Kot zadnje naj bi glede na napovedi na spletni strani Japan Guide v zadnjih dneh aprila zacvetele češnje na otoku Hokkaido.

Čas cvetenja češenj je na Japonskem eden od vrhuncev turistične sezone, roke pa si manejo tudi japonski trgovci in gostinci. Trgovine, restavracije in kavarne se namreč v spomladanskih mesecih založijo z izdelki, povezanimi s češnjevimi cvetovi, od belo-rožnatih embalaž do jedi in priboljškov z okusom sakure.