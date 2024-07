Cyndi Lauper: Želeli so, da bi bila kot Madonna ali Barbra Streisand

Cyndi Lauper so na začetku kariere primerjali s številnimi pop zvezdnicami. V intervjuju za The Guardian je 71-letna umetnica spregovorila o tem, kako jo je njena takratna založba želela izpostaviti kot solo izvajalko. Po njenih besedah so želeli, da bi bila kot Barbra Streisand . "Glej, Streisandovo ste že imeli," je takrat povedala publikaciji.

Založba jo je prav tako primerjala z Madonno, ki je nekaj mesecev pred tem izdala svoj debitantski album iz leta 1983. "Kot da bi lahko imeli samo eno uspešno žensko. Kaj za vraga je to?" je dejala glasbenica. "Ta ženska nas zabava že leta. Naredila je odlične pop pesmi. Želim biti tekmovalna, vendar ne želim nasprotovati drugi ženski. Ne zanima me to."

Februarja je Lionel Richie spregovoril o izbiri Cyndi namesto Madonne za uspešnico iz leta 1985 We Are the World. "To je verjetno eno najzanimivejših vprašanj na svetu, saj smo imeli na voljo le pol vrstice za petje na osebo. Naj povem to zdaj, pol vrstice! Zato smo morali imeti glasove, ki so jih ljudje takoj prepoznali," je dejal med nastopom v oddaji Jimmy Kimmel Live!. 75-letnik je nadaljeval: "Mimogrede, nismo vedeli, ali bo Cyndi prišla. Namreč, ko sem jo vprašal, ali pride, mi je dejala, da je govorila s svojim fantom, ki je menil, da to ne bo hit. Rekel sem ji, naj ne zamudi tega in res je prišla in bila je izjemna." Ko ga je voditelj Jimmy Kimmel vprašal, ali je naredil "napako", ko ni vključil Madonne, je umetnik priznal, da jo je. "To bom zdaj povedal na nacionalni in mednarodni televiziji – prav imaš," je dejal Richie.