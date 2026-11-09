Cynthia Erivo bo upodobila mater legendarnega Tupaca Shakurja

Cynthia Erivo bo v novem biografskem filmu o Snoop Doggu upodobila mater še enega ikoničnega raperja, Tupaca Shakurja, Afeni Shakur, poroča NME. Novica, da je v pripravi film o legendi hip hop glasbe, je v javnost prvič prišla leta 2022. V glavni vlogi bo nastopil zvezdnik serije Outer Banks, Jonathan Daviss.
Tako kot v resnici, bodo tudi v filmu, ki bo prikazoval življenje sedaj 55-letnega zvezdnika, prisotni številni znani obrazi Hollywooda, ki so pomembno oblikovali svet zabave v minulih desetletjih. Myles Bullock Be bo upodobil raperja Dr. Dreja, Lauren London bo Snoopova pokojna mati Beverly Tate, Camron Jones bo zaigral Tupaca Shakurja, Algee Smith bo Warren G, Tre Hale bo Suge Knight, Laya DeLeon Hayes bo zaigrala Snoopovo soprogo Shante Broadus, Corey Champagne bo Nate Dogg, Jonica Booth pa The Lady Of Rage.
Film, ki naj bi nosil naslov Snoop, naj bi na velika platna prišel avgusta 2027. Za režijo bo poskrbel Craig Brewer, scenarij pa je napisal Joe Robert Cole. Pri filmu bo kot soproducent sodeloval tudi Snoop Dogg, vključili pa bodo tudi njegovo glasbo.
Tupac in Snoop sta bila, ko sta začenjala karieri, dobra prijatelja, sodelovala pa sta tudi pri pesmi 2 Of Amerikaz Most Wanted. Pozneje sta se zaradi rivalstva med vzhodno in zahodno obalo ideološko razhajala, a ostala prijatelja, Snoop pa je Shakurja pred smrtjo obiskal v bolnišnici.
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