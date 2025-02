Cynthia Erivo kolegico Zoe Saldana naučila trikov poziranja

V Hollywoodu že odštevajo ure do težko pričakovane podelitve oskarjev, ki bo ta konec tedna. Nekaj dni pred podelitvijo so se tako nominiranci vseh kategorij zbrali na slavnostni večerji, na kateri ni manjkalo dobre volje. Stanovski kolegici Cynthia Erivo in Zoe Saldana pa sta poskrbeli za simpatičen trenutek, ko sta se skupaj sprehodili pred fotografskimi objektivi.