Cynthia Nixon v videu, ki nazorno prikazuje pritisk na ženske

Igralka in aktivistka v nedavno obljavljenem posnetku z resnim glasom pripoveduje o borbah žensk današnjega časa. Dinamičen prispevek ima močno sporočilo, ki bo še dolgo odzvanjalo. Kampanja 'Be a lady, they said' (Bodi dama, pravijo, op.a.) se dotakne vsake ženske, obenem pa nastavi ogledalo družbi, v kateri živimo.

Cynthia Nixon, ki je javnosti znana po svoji nepozabni vlogi rdečelase odvetnice Mirande Hobbes v kultni seriji Seks v mestu, je spregovorila. Besede, ki so bile spisane že leta 2017 in katerih avtorica je Camille Rainville, močno odzvanjajo v videu, ki nikogar ne pusti ravnodušnega. 'Bodi dama' je vodilo s premnogo pogoji, ki se prepletajo s pričakovanji do ženskega spola.

Cynthia v videu, ki nosi močno sporočilo. FOTO: Youtube

Del bremena, ki ga družba nalaga sodobni ženski je tudi ta, ki je vezan na njen zunanji izgled: ''Ne bodi predebela. Ne bodi presuha. Jej. Shujšaj. Prenehaj toliko jesti. Ne jej tako hitro. Naroči solato. Ne jej ogljikovih hidratov. Shujšati moraš. Drži se diete. Bog, izgledaš kot okostnjak. Zakaj enostavno ne ješ? Izgledaš bolno. Pojej burger ...'' so samo nekateri izmed stavkov, s katerimi se je v življenju vsaj enkrat srečala vsaka ženska.

Izdelek, v katerem se izmenjujejo nazorne fotografije ter posnetki žensk in jih spremljajo močne besede in stavki, je delo režiserja Paula McLeana. Na družabnih omrežjih ga je objavil naročnik, revija Girls Girls Girls, in s tem sprožil obilo odzivov. Je del kampanje ''Be a lady, they said" in je s svojo sporočilnostjo zadel žebljico na glavico, s kritično pozicijo razbija stereotipe, opozarja na pritiske, s katerimi se soočajo ženske 21. stoletja ter hkrati slavi žensko moč, emancipacijo in lepoto v vseh oblikah.

Igralka je aktivna na političnem področju. FOTO: Youtube

V videu se v krajših posnetkih pojavljajo igralke Rachel McAdams, Robin Wright, Léa Seydoux, vidimo pa tudi Donalda Trumpa, Harveya Weinsteina ter Papeža Frančiška. Video je na dobri poti, da postane viralen, saj se dotika tem, ki so ženskam blizu in so del njih od otroštva do pozne starosti. Njegova naloga je na koščke razbiti arhaične stereotipe, ki so, kljub moderni dobi, še vedno stalnica vsakdana in tako ženskam ponuditi možnost, da iz izgovorjenih besed črpajo moč in inspiracijo.

Kot del zasedbe serije Seks v mestu, kjer se je pojavila v vlogi nepopustljive Mirande.. FOTO: Profimedia