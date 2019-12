Da bi odraščal v normalnem okolju, se je za nekaj let odpovedal igranju

Igralec Freddie Highmore, ki ga najbolje poznamo iz filma Čarli in tovarna čokolade, je pri svojih 15 letih svojo igralsko kariero dal na pavzo. Želel je namreč odraščati v normalnih okoliščinah, proč od hollywoodskega blišča, kjer bi ga, kot je dejal sam, igralska kariera definirala.

Do svojega 15 leta si je britanski igralec Freddie Highmore v filmski industriji uspešno ustvarjal ime, ko je nastopal v mnogih filmih, med drugim tudi v Čarli in tovarna čokolade ter V iskanju dežele Nije. Zaradi svojega igralskega talenta so se mu odpirala mnoga vrata v filmsko industrijo, vendar je imel Freddie drugačne načrte.

Freddie Highmore kot Charlie Bucket v filmu Čarli in tovarna čokolade. FOTO: Profimedia

Vztrajal je, da ne želi izstopati in se je, tako kot njegovi vrstniki, vpisal na fakulteto. Tako je zdaj 27-letnik za TV WEEK povedal, da je bil odmor od igranja zanj zelo pomemben. "Nisem želel nadaljevati z igranjem, dokler ni bila to moja aktivna odločitev," je pojasnil. Svojemu normalnemu odraščanju pa pripisuje tudi zasluge, da se njegov ego ni preveč dvignil. "Pomagalo je, da sem odraščal v Londonu – bil sem proč od Los Angelesa, kjer te kariera igralca definira,"je dejal in dodal še: "V mnogih pogledih sem odraščal v normalnih okoliščinah. Igranje je takrat moje življenje izboljšalo, vendar se nanj nikoli nisem fokusiral."

Želel je odraščati v normalnih okoliščinah in je tako za nekaj let igranje postavil na stranski tir. FOTO: Profimedia

Svojo igralsko kariero pa je po študiju nadaljeval in se še posebej izkazal v seriji Dobri zdravnik (The Good Doctor). Začeli so jo snemati leta 2017 in trenutno velja za najboljšo ameriško medicinsko dramo. Večkrat nagrajena svetovna uspešnica nas popelje v svet genialnega mladega kirurga avtista Shauna Murphyja, ki ga igra prav Freddie.

7. januarja 2020 ob 21.00 na POP TV prihaja nova ameriška uspešnica Dobri zdravnik (The Good Doctor).