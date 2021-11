'Da je princ Charles ugibal, kakšne polti bo njegov vnuk, je izmišljotina'

O tem, kakšne polti bo prvi otrok Meghan Markle in princa Harryja , naj bi se pogovarjali v času Meghanine nosečnosti, ko je še živela v Združenem kraljestvu. Da so se določeni v palači to spraševali, je Meghan prvič izjavila v eksplozivnem intervjuju z Oprah Winfrey in s tem britansko kraljevo družino oziroma nekaj (neimenovanih) posameznikov označila za rasistične.

Sicer ni bilo nikoli uradno pojasnjeno, kdo se je spraševal, kakšne polti bo prvi otrok princa Harryja, se pa je šušljalo, da naj bi bil to Harryjev oče, princ Charles . Hiša Clarence, ki ji pripada kraljičin sin, je podala uradno izjavo, v kateri je obtožbe zanikala in pristavila, da gre pri vsem skupaj le za izmišljotino.

Christopher Aanders, ameriški novinar, nekdanji urednik tabloida People in pisatelj, je v svoji knjigi namreč zapisal, da je bil Charles tisti, ki se je spraševal, ali bo otrok črn, bel ali mulat. To naj bi izjavil na dan zaroke Harryja in Meghan novembra 2017. Kot je zapisal, naj bi Charles Kate Middleton na dan zaroke rekel: "Sprašujem se, kako bodo videti njuni otroci." Na to naj bi njegova žena Camilla odgovorila: "Prepričana sem, da bodo čudoviti!" Charles pa po besedah ameriškega pisatelja ni odnehal in je ženi rekel še: "No, ampak kaj misliš, kašne polti bodo otroci?"

V uradni izjavi je medijski predstavnik hiše Clarence zapisal: "Vse skupaj je izmišljotina, zato ni potrebe po dodatnem komentarju."