'Da bo Lady Gaga postala mama, niso vedeli niti njeni prijatelji'

Lady Gaga in njen zaročenec Michael Polansky že nekaj mesecev uživata v povsem novi vlogi. Postala sta starša male deklice, ki se je v začetku junija rodila nadomestni materi. A novica o materinstvu priljubljene pevke je šele v začetku septembra prišla v javnost.

Lady Gago so ujeli na sprehodu z novorojenčico Rose. FOTO: Omrežje X

Zvezdnica očitno zelo dobro zna držati skrivnosti, saj za to, da bo postala mama, niso vedeli niti njeni najbližji prijatelji. "Nihče ni vedel, izvedeli smo iz medijev," so za tuje medije zatrdili viri blizu pevke in dodali: "Uživa v materinstvu. Imela je veliko turnej, zdaj pa je za nekaj časa končala z nastopi. Zdaj želi biti samo mama."

A če bi bili ljudje, ki na dnevni bazi sodelujejo s 40-letnico in so za novico izvedeli tako kot navadni smrtniki, lahko užaljeni, številni razumejo njeno potrebo po zasebnosti. "To je super. Zelo sem navdušen in vesel, da jim je uspelo vse ohraniti zase. Zdravo je, da imata ona in njen partner svoje skrivnosti. Ustvarila sta neverjeten krog ljubezni, znotraj katerega se vsi počutijo varno," je povedal vir.

Viri trdijo, da se je igralka zato že aprila, takoj po koncu turneje Mayhem, umaknila iz javnosti. Številni so zato sklepali, da se na skrivaj pripravlja na poroko, a v ozadju je bilo nekaj drugega. Pevka zdaj uživa v Severni Kaliforniji s svojim zaročencem ter njuno hčerkico, ki sta ji nadela ime Rose Bean Polansky.