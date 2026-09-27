Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

'Da bo Lady Gaga postala mama, niso vedeli niti njeni prijatelji'

Los Angeles, 27. 09. 2026 09.28 pred 8 minutami 2 min branja 1

Avtor:
K.A.
lady gaga

Pred dobrim tednom dni je v javnost prišla novica, da je Lady Gaga postala mama. O svoji novi vlogi zvezdnica še ni govorila javno, so pa tuji mediji uspeli izbrskati, da sta prek nadomestne matere z zaročencem Michaelom Polanskym pozdravila hčerko. A Gaga zna očitno zelo dobro držati skrivnost, saj je novico skrivala tudi pred najbližjimi prijatelji.

Lady Gaga in njen zaročenec Michael Polansky že nekaj mesecev uživata v povsem novi vlogi. Postala sta starša male deklice, ki se je v začetku junija rodila nadomestni materi. A novica o materinstvu priljubljene pevke je šele v začetku septembra prišla v javnost.

Lady Gago so ujeli na sprehodu z novorojenčico Rose.
Lady Gago so ujeli na sprehodu z novorojenčico Rose.
FOTO: Omrežje X

Zvezdnica očitno zelo dobro zna držati skrivnosti, saj za to, da bo postala mama, niso vedeli niti njeni najbližji prijatelji. "Nihče ni vedel, izvedeli smo iz medijev," so za tuje medije zatrdili viri blizu pevke in dodali: "Uživa v materinstvu. Imela je veliko turnej, zdaj pa je za nekaj časa končala z nastopi. Zdaj želi biti samo mama."

Preberi še Lady Gaga ima hčerko, ki ji je dala ime Rose

A če bi bili ljudje, ki na dnevni bazi sodelujejo s 40-letnico in so za novico izvedeli tako kot navadni smrtniki, lahko užaljeni, številni razumejo njeno potrebo po zasebnosti. "To je super. Zelo sem navdušen in vesel, da jim je uspelo vse ohraniti zase. Zdravo je, da imata ona in njen partner svoje skrivnosti. Ustvarila sta neverjeten krog ljubezni, znotraj katerega se vsi počutijo varno," je povedal vir.

Preberi še Lady Gaga izginila iz javnosti, prijatelji sumijo na skrivno poroko

Viri trdijo, da se je igralka zato že aprila, takoj po koncu turneje Mayhem, umaknila iz javnosti. Številni so zato sklepali, da se na skrivaj pripravlja na poroko, a v ozadju je bilo nekaj drugega. Pevka zdaj uživa v Severni Kaliforniji s svojim zaročencem ter njuno hčerkico, ki sta ji nadela ime Rose Bean Polansky.

Preberi še Lady Gaga ima hčerko, ki ji je dala ime Rose

Ime ni bilo izbrano naključno, temveč v sebi skriva močno simboliko, ki prežema Gagin profesionalni opus. Neposredno asociira na film Zvezda je rojena (A Star Is Born) iz leta 2018, kjer je zvezdnica kot Ally uprizorila nepozaben pevski nastop s klasiko La Vie En Rose. Drugo ime, Bean, pa je po nekaterih poročanjih poklon pokojnemu aktivistu in pevcu Carlu Beanu, ki je s svojim delom pomembno vplival na pevko pri snovanju njene prelomne uspešnice Born This Way, ki je postala himna inkluzivnosti in samosprejemanja.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Lady Gaga Michael Polansky Rose Bean nadomestna mati materinstvo presnečenje

Nič več Margot Robbie: igralka po desetih letih zakona spremenila priimek

Bibaleze.si Lady Gaga je postala mama: skrivnost, ki jo je uspela skoraj popolnoma skriti
Bibaleze.si Hčerko Rose ji je rodila nadomestna mati
24ur.com Presenečenje: Lady Gaga je postala mama
24ur.com Lady Gaga izginila iz javnosti, prijatelji sumijo na skrivno poroko
24ur.com Lady Gaga ima hčerko, ki ji je dala ime Rose
Moskisvet.com Kdo je oče otroka Lady Gaga? Je daleč od običajnega zvezdnika
24ur.com Lady Gaga in zaročenec Michael Polansky načrtujeta družino
Priporoča
  • HY 2026 JESEN HEAD za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN BAYON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN I20 za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN KONA za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN TUCSON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN LOGO HY za vrtiljak
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pajki
27. 09. 2026 09.36
To ni mama. Ampak ‘skrbnica’ otroka
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Otroci v 70. in 80. letih so odraščali drugače: bi bilo to danes še sprejemljivo?
Izlet v čudovito mesto, ki ima bogato kulturno in zgodovinsko dediščino
Izlet v čudovito mesto, ki ima bogato kulturno in zgodovinsko dediščino
Kako prepoznati disleksijo pri otroku?
Kako prepoznati disleksijo pri otroku?
Nihanje razpoloženja in izbruhi jeze v nosečnosti
Nihanje razpoloženja in izbruhi jeze v nosečnosti
zadovoljna
Portal
Harryjev stric ob pogledu na Archieja in Lilibet pomislil na nekaj zelo žalostnega
Tedenski horoskop: Škorpijoni čutijo privlačnost, ribe bodo občutljive
Tedenski horoskop: Škorpijoni čutijo privlačnost, ribe bodo občutljive
Dnevni horoskop: Ovni potrebujejo prostor, dvojčki bodo družabni
Dnevni horoskop: Ovni potrebujejo prostor, dvojčki bodo družabni
5 barv, ki po 40. letu pomladijo videz bolj kot nova pričeska
5 barv, ki po 40. letu pomladijo videz bolj kot nova pričeska
vizita
Portal
Ste ujetnik e-cigaret? Niso tako nedolžne, kot se vam zdi
Pogosto zehanje čez dan ni vedno znak, da ste samo neprespani
Pogosto zehanje čez dan ni vedno znak, da ste samo neprespani
Oreščki so zdravi, vendar jih je mogoče pojesti preveč: koliko jih je smiselno pojesti na dan?
Oreščki so zdravi, vendar jih je mogoče pojesti preveč: koliko jih je smiselno pojesti na dan?
Pozabite na število korakov: za zdravje je pomembnejše nekaj, kar lahko naredite v precej krajšem času
Pozabite na število korakov: za zdravje je pomembnejše nekaj, kar lahko naredite v precej krajšem času
cekin
Portal
Ti štirje znaki najpogosteje pozabijo vrniti izposojen denar
Ko postane mir največji luksuz: slavni zvezdnik je našel 'drugo življenje'
Ko postane mir največji luksuz: slavni zvezdnik je našel 'drugo življenje'
Poleti je med najdražjimi, jeseni kar 76-odstotni padec cen
Poleti je med najdražjimi, jeseni kar 76-odstotni padec cen
Stara sta 72 in 74 let. Na letališču sta ostala brez pomoči in brez leta
Stara sta 72 in 74 let. Na letališču sta ostala brez pomoči in brez leta
moskisvet
Portal
Mehanika bencinskih šob: skrivnost majhne luknje na vrhu
Zakaj moški kupujejo stvari, ki jih sploh ne potrebujejo?
Zakaj moški kupujejo stvari, ki jih sploh ne potrebujejo?
Ponedeljek vam lahko pokvari nedeljo, še preden se začne: to je razlog
Ponedeljek vam lahko pokvari nedeljo, še preden se začne: to je razlog
X-ov algoritem se uči iz tvoje jeze, ne iz tega, kar te zanima
X-ov algoritem se uči iz tvoje jeze, ne iz tega, kar te zanima
dominvrt
Portal
Pred kurilno sezono očistite teh 5 mest v domu
Plesen se najprej pojavi tukaj: preverite teh 5 mest v domu, preden bo prepozno
Plesen se najprej pojavi tukaj: preverite teh 5 mest v domu, preden bo prepozno
Pravilna nega grmovnic: kaj pride najprej, zalivanje ali obrezovanje?
Pravilna nega grmovnic: kaj pride najprej, zalivanje ali obrezovanje?
30-minutni jesenski pregled hiše, ki vam lahko prihrani veliko sivih las
30-minutni jesenski pregled hiše, ki vam lahko prihrani veliko sivih las
okusno
Portal
Ključna napaka pri pripravi ocvrtih marel: zaradi nje ne bodo hrustljave
Nedeljska sladica brez kompliciranja: recepti, ki uspejo tudi brez slaščičarskega znanja
Nedeljska sladica brez kompliciranja: recepti, ki uspejo tudi brez slaščičarskega znanja
Prvi jesenski vikend kliče po pečici: jedi, ki jih zdaj končno lahko pripravimo
Prvi jesenski vikend kliče po pečici: jedi, ki jih zdaj končno lahko pripravimo
Jugoslovenka: starinsko pecivo iz sestavin, ki jih je imela vsaka kuhinja
Jugoslovenka: starinsko pecivo iz sestavin, ki jih je imela vsaka kuhinja
voyo
Portal
Grehi očeta: Morilec na reki Green River
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Babilon
Babilon
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961