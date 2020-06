'Da sem nosila oprijeta oblačila, je očiten znak nizke samozavesti'

Victoria Beckham je odgovarjala na vprašanja študentov modnega oblikovanja po vsem svetu. Njene odgovore pa je v članku povzel časopis The Guardian. Eden od študentov je 46-letnico spomnil na njen nekdanji osebni stil oblačenja in jo vprašal, kako vidi svojo modno evolucijo skozi leta. "Ko sem bila članica Spice Girls, smo imele stiliste, ki so nas oblačili. V svojem zasebnem življenju pa nikoli nisem imela stilista. Včasih sem nosila zelo oprijeta oblačila, obleke s korzeti in ti kosi se še vedno skrivajo nekje v moji omari, a moj osebni stil je postal bolj sproščen," je povedala Victoria, ki je sicer mama štirih otrok.

Dodala je zanimivo opažanje: "Ko pogledam nazaj, mislim, da je bil to, da sem nosila oprijeta oblačila, znak nizke samozavesti." Po tem, ko so se dekleta Spice Girls odločila, da bodo šle vsaka svojo pot, se je Victoria 'vrgla' v modne vode in postala izjemno uspešna modna oblikovalka. Ker je postala bolj zaposlena in ima čez dan veliko opravkov, se je skozi leta njen stil spremenil. "Ne morem cel dan skakati okoli po studiu in trgovini v visokih petah. Skozi dan se spoprijemam z več vlogami: sem mama, sem žena in vsak dan sem prisotna v svojem studiu." Ob tem se je spomnila neke modne revije, ki jo je imela v New Yorku: "Med urejanjem stvari sem imela oblečeno trenirko in športne copate in spomnim se, kako so se vsi čudili, češ kaj imam oblečeno. Zdaj so se že navadili, da nisem vedno v visokih petah."

Dodala je, da ji je z leti zrasla samozavest, da se v svoji koži počuti dobro in da ve, kaj ji prisoji. "Ne čutim, kot da bi mogla z izbiro oblačil karkoli dokazati," je dodala.